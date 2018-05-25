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Экономика

За регистрацией налогоплательщиков будут следить веб-камеры

Налоговые органы при выдаче справок и документов при регистрации налогоплательщиков будут использовать веб-камеры. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

Отмечается, что ГНС внедряет такую систему во время выдачи справок и документов в «Едином окне». Делают это для того, чтобы усилить контроль за налоговой регистрацией налогоплательщика для целей импорта товаров из государств — членов ЕАЭС и справок об отсутствии налоговой задолженности у налогоплательщика.

«Сотрудник «Единого окна» применяет устройство при выдаче справки/документа путем фиксации и сохранения изображения налогоплательщика, обратившегося в налоговый орган. Кроме того, указываются дата, время и регистрационный номер, идентичный с датой, временем и регистрационным номером выдаваемой справки/документа. В случае отказа от фиксации своего изображения на веб-камеру налогоплательщик подписывает письменный отказ», — говорится в сообщении.
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