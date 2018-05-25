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Экономика

Нарушили банковское законодательство. Нацбанк оштрафовал сотрудников двух банков

Национальный банк Кыргызстана оштрафовал сотрудников двух банков в общей сложности на 67 тысяч сомов. Об этом сообщил сайт НБ КР.

По его данным, по факту нарушения банковского законодательства привлекли к административной ответственности трех сотрудников одного из коммерческих банков с наложением штрафа в 20 тысяч сомов на каждого.

Кроме того, за нарушение законодательства по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности одного сотрудника оштрафовали на 7 тысяч сомов, двоим вынесли предупреждение.

В Национальном банке не уточнили, в отношении каких коммерческих банков применили взыскания.
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