За четыре месяца в Кыргызстане собрано 24,5 миллиарда сомов налогов

За четыре месяца 2018 года в Кыргызстане собрано 24 миллиарда 550,8 миллиона сомов налогов и платежей. Об этом сообщила Государственная налоговая служба.

По ее данным, план перевыполнен на 1,7 процента, или на 406,3 миллиона сомов. По сравнению с аналогичным периодом 2017-го поступление налогов увеличилось на 2 миллиарда 211,5 миллиона сомов, или на 9,9 процента.

Доходы государственного бюджета в январе-апреле 2018 года составили 45 миллиардов 559,2 миллиона сомов. Сверх плана собрали 1 миллиард 37,2 миллиона сомов.