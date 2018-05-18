Налоговая выявила риски неуплаты налогов в больших размерах

Государственная налоговая служба выявила риски неуплаты налогов у 99 субъектов внешнеэкономической деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По их данным, фискалы проанализировали налоговые отчеты, расчеты и данные об экономической деятельности хозяйствующих субъектов. В итоге и выявили риски неуплаты налогов. С 2017 года по апрель 2018-го доначислили 295,9 миллиона сомов налогов. Из них в бюджет поступило 142,2 миллиона.

«По остальным суммам ведется работа по уточнению полноты начисления и уплаты налогов и по взысканию налоговых обязательств. Анализ деятельности хозяйствующих субъектов, занимающихся экспортом и импортом на территории республики, проводится аналитической рабочей группой ГНС», — прокомментировали в ведомстве.