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Экономика

Автоматизированную систему таможни взломали. Ущерб составил 8,5 миллиона сомов

Таможенная служба Кыргызстана выявила факты несанкционированного проникновения в Единую автоматизированную информационную систему ГТС. Ущерб составил 8,5 миллиона сомов. Об этом сообщается в материалах ведомства.

По их данным, факты выявлены в рамках самостоятельно проводимых антикоррупционных мероприятий. Установлены факты завершения таможенных процедур транзита без фактического перемещения товаров и транспортных средств по территории КР в 2017 году.

В результате коррупционных схем Евразийскому экономическому союзу нанесен ущерб в 8,5 миллиона сомов. Материалы проверки направили в Генеральную прокуратуру. Кроме того, ранее Таможенная служба самостоятельно выявила аналогичные факты, которые после закрепления и документирования направила в Генпрокуратуру и ГКНБ КР.

Всего за 2017 год и 4 месяца 2018-го направлено на рассмотрение 11 материалов по 72 фактам лжеэкспорта и лжетранзита. В итоге возбуждено шесть уголовных дел. Только по предварительным подсчетам, нанесенный бюджету ЕАЭС ущерб оценивается в 250 миллионов сомов.
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