Автоматизированную систему таможни взломали. Ущерб составил 8,5 миллиона сомов

Таможенная служба Кыргызстана выявила факты несанкционированного проникновения в Единую автоматизированную информационную систему ГТС. Ущерб составил 8,5 миллиона сомов. Об этом сообщается в материалах ведомства.

По их данным, факты выявлены в рамках самостоятельно проводимых антикоррупционных мероприятий. Установлены факты завершения таможенных процедур транзита без фактического перемещения товаров и транспортных средств по территории КР в 2017 году.

В результате коррупционных схем Евразийскому экономическому союзу нанесен ущерб в 8,5 миллиона сомов. Материалы проверки направили в Генеральную прокуратуру. Кроме того, ранее Таможенная служба самостоятельно выявила аналогичные факты, которые после закрепления и документирования направила в Генпрокуратуру и ГКНБ КР.