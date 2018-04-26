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Экономика

Итоги-2017. ОАО «Кыргызалтын» заработало 99,5 миллиона сомов прибыли

По итогам 2017 года общая прибыль ОАО «Кыргызалтын», полученная без дивидендов Centerra Gold Ink., составила 99,5 миллиона сомов. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе компании.

По ее данным, по итогам прошлого года в бюджет в виде налогов и отчислений перечислено свыше 161 миллиона сомов. В том числе 117 миллионов сомов — отчисления в Социальный фонд и 255,5 миллиона сомов — дивиденды от госпакета акций. Всего выплаты в бюджет составили свыше 536 миллионов сомов.

В 2017-м, впервые за три года, рудник «Солтон Сары» из убыточного перешел в разряд прибыльных. По итогам 2017 года его прибыль составила 21 миллион сомов. Кроме того, аффинажный завод принес в бюджет ОАО «Кыргызалтын» еще 227 миллионов сомов.

«В целом по итогам прошлого года общая прибыль ОАО «Кыргызалтын», полученная без дивидендов Centerra Gold Ink., составила 99,5 миллиона сомов. Кроме того, выплачен налог на прибыль в сумме 41,5 миллиона сомов», — заключили в компании.
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