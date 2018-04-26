За три месяца в Кыргызстане собрали 18,3 миллиарда сомов налогов

В январе-марте Государственная налоговая служба собрала 18 миллиардов 309,8 миллиона сомов налогов и платежей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, сверх плана собрали 215,9 миллиона сомов. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года поступление налогов увеличилось на 1 миллиард 742,6 миллиона сомов (на 10,5 процента).

В марте ГНС пополнила бюджет на 4 миллиарда 282,4 миллиона сомов.

По данным Минфина, общий объем доходов государственного бюджета за январь-март составил 31 миллиард 972,6 миллиона сомов. По сравнению с прошлым годом поступления выросли на 952,6 миллиона.