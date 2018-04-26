12:42
USD 68.57
EUR 83.67
RUB 1.11
Экономика

За три месяца в Кыргызстане собрали 18,3 миллиарда сомов налогов

В январе-марте Государственная налоговая служба собрала 18 миллиардов 309,8 миллиона сомов налогов и платежей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, сверх плана собрали 215,9 миллиона сомов. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года поступление налогов увеличилось на 1 миллиард 742,6 миллиона сомов (на 10,5 процента).

В марте ГНС пополнила бюджет на 4 миллиарда 282,4 миллиона сомов.

По данным Минфина, общий объем доходов государственного бюджета за январь-март составил 31 миллиард 972,6 миллиона сомов. По сравнению с прошлым годом поступления выросли на 952,6 миллиона.
Ссылка:
просмотров: 286
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане задержали машину: везла 3,6 тонны сомнительного дизтоплива
ГНС признала. Товары в Кыргызстан могут завозить без документов
О доходах отчитались 23 тысячи 552 чиновника
Задержан директор компании, утаившей налоги почти на 240 миллионов сомов
В Кыргызстане компания скрыла налогов на 239 миллионов сомов
Более 17,5 тонны золота произвели на «Кумторе» в 2017 году
Казахстан снизит налоги для бедных в 10 раз
Певица Шакира откупилась от испанской тюрьмы за 20 миллионов евро
Налоговые декларации до 28 февраля будут принимать до полуночи
МДС призвал облегчить налоговые нагрузки для инвесторов в Кыргызстане
Популярные новости
Centerra назвала заявление о&nbsp;покупке рудника &laquo;Кумтор&raquo; рыночными спекуляциями Centerra назвала заявление о покупке рудника «Кумтор» рыночными спекуляциями
За&nbsp;пять лет доля КНР во&nbsp;внешнем долге Кыргызстана выросла с&nbsp;2&nbsp;до&nbsp;44&nbsp;процентов За пять лет доля КНР во внешнем долге Кыргызстана выросла с 2 до 44 процентов
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;24&nbsp;апреля Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 24 апреля
Chaarat Gold Holdings предложила &laquo;Центерре&raquo; продать рудник &laquo;Кумтор&raquo; Chaarat Gold Holdings предложила «Центерре» продать рудник «Кумтор»
Бизнес
В свой день рождения MegaCom дарит подарки абонентам В свой день рождения MegaCom дарит подарки абонентам
Кыргызтелеком: Снижение цены на&nbsp;Интернет сэкономит около $1&nbsp;миллиона в&nbsp;год Кыргызтелеком: Снижение цены на Интернет сэкономит около $1 миллиона в год
Toyota поддержит олимпийскую сборную Кыргызстана Toyota поддержит олимпийскую сборную Кыргызстана
Стань лицом бренда Мобильного оператора&nbsp;О! и&nbsp;выиграй Galaxy&nbsp;S9! Стань лицом бренда Мобильного оператора О! и выиграй Galaxy S9!