Исполнение условий соглашения по «Кумтору» продлили до 31 мая

Centerra Gold Inc. договорилась с правительством Кыргызстана о продлении первого крайнего срока исполнения предварительных условий Стратегического соглашения по защите окружающей среды и развитию инвестиций, подписанного 11 сентября 2017 года. Об этом сообщил сайт «Кумтор Голд Компани».

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Как отмечается, срок реализации соглашения с Centerra истек 20 апреля, его продлили до 31 мая 2018 года. Компания рассчитывает продолжить работу с правительством, чтобы обеспечить выполнение остальных условий, предшествующих заключению стратегического соглашения, включая прекращение судебных разбирательств и предоставление разрешений на землепользование.

«Многие из предварительных условий выполнены, в том числе предоставление различных разрешений и согласований для работы рудника «Кумтор». Кроме того, правительство отозвало все экологические иски, ранее предъявленные Государственной инспекцией по экологической и технической безопасности», — говорится в сообщении.

В Centerra Gold Inc. отметили: нет гарантий того, что все условия стратегического соглашения будут действительно выполнены.

«Невозможность успешного разрешения таких спорных моментов, будь то в рамках Стратегического соглашения или иным способом, может оказать существенное негативное влияние на будущие денежные поступления, доходы, результаты операционной деятельности и финансовое состояние компании», — заключили в Centerra.