Centerra назвала заявление о покупке рудника «Кумтор» рыночными спекуляциями

Компания Centerra Gold Ink. назвала вчерашнее сообщение компании Chaarat Gold о покупке рудника «Кумтор» рыночными спекуляциями. Об этом говорится в официальном заявлении компании.

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По ее данным, в марте Centerra получила не обзятальное к ответу предложение от Chaarat относительно рудника «Кумтор». Centerra незамедлительно сообщила советникам Chaarat, что не заинтересована в предложенной сделке.

На недавних встречах с правительством Кыргызстана чиновники подтвердили Centerra, что кабмин также не заинтересован в проведении сделки, предложенной Chaarat Gold.