Centerra назвала заявление о покупке рудника «Кумтор» рыночными спекуляциями

Компания Centerra Gold Ink. назвала вчерашнее сообщение компании Chaarat Gold о покупке рудника «Кумтор» рыночными спекуляциями. Об этом говорится в официальном заявлении компании.
По ее данным, в марте Centerra получила не обзятальное к ответу предложение от Chaarat относительно рудника «Кумтор». Centerra незамедлительно сообщила советникам Chaarat, что не заинтересована в предложенной сделке.
На недавних встречах с правительством Кыргызстана чиновники подтвердили Centerra, что кабмин также не заинтересован в проведении сделки, предложенной Chaarat Gold.
Centerra Gold Inc. отметила, что рудник «Кумтор» невозможно приобрести без прямого участия правительства Кыргызстана.