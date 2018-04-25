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Экономика

Centerra назвала заявление о покупке рудника «Кумтор» рыночными спекуляциями

Компания Centerra Gold Ink. назвала вчерашнее сообщение компании Chaarat Gold о покупке рудника «Кумтор» рыночными спекуляциями. Об этом говорится в официальном заявлении компании.

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По ее данным, в марте Centerra получила не обзятальное к ответу предложение от Chaarat относительно рудника «Кумтор». Centerra незамедлительно сообщила советникам Chaarat, что не заинтересована в предложенной сделке.

На недавних встречах с правительством Кыргызстана чиновники подтвердили Centerra, что кабмин также не заинтересован в проведении сделки, предложенной Chaarat Gold.

Centerra Gold Inc. отметила, что рудник «Кумтор» невозможно приобрести без прямого участия правительства Кыргызстана.
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