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Экономика

Депутаты настаивают. Страховые взносы должна администрировать Налоговая служба

Депутаты Жогорку Кенеша считают, что Государственной налоговой службе следует передать функции Социального фонда по сбору и администрированию страховых взносов. Законопроект об этом вынесли на общественное обсуждение.

С 2015 года в Октябрьском районе Бишкека и Сокулукском районе Чуйской области реализуют пилотный проект по администрированию страховых взносов Налоговой службой.  За год реализовали 64 тысячи 248 страховых полисов (на 69,6 миллиона сомов), приняли 54 тысячи 627 расчетных ведомостей по средствам государственного социального страхования (на 1 миллиард 403,4 миллиона сомов) и выписали 1 тысячу 742 квитанции крестьянским (фермерским) хозяйствам (на 2,7 миллиона сомов).

В 2017 году по проекту реализовали 59 тысяч 90 страховых полисов (на 71,1 миллиона), приняли 84 тысячи 70 расчетных ведомостей (на 1 миллиард 960,9 миллиона) и выписали 2 тысячи 190 квитанций крестьянским (фермерским) хозяйствам (на 3,2 миллиона сомов).

Депутаты считают, что пилотный проект более чем успешен, и его надо распространить на всю республику.

«Передача сбора страховых отчислений в ведение Налоговой службы решает несколько важных для предпринимателей вопросов. Устраняется дублирование и снижается административная нагрузка на бизнес из-за наличия одного контролирующего органа. Кроме того, это снизит затраты предпринимателей на сдачу отчетности в электронном виде практически в два раза», — говорится в справке-обосновании к законопроекту.
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