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Экономика

В странах ЕАЭС появятся электронные ветеринарные сертификаты

Страны ЕАЭС обсуждают вопрос введения электронных ветеринарных сертификатов. Об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии.

По ее данным, создание электронной системы прослеживаемости перемещения товаров животного и растительного происхождения в Евразийском экономическом союзе обсудили руководители уполномоченных госорганов в области ветеринарного контроля (надзора) и карантина растений.

Министр ЕЭК по техническому регулированию Валерий Корешков предложил сформировать в комиссии рабочую группу, которая разработает единые подходы по цифровому взаимодействию, включая использование электронных ветеринарных сертификатов в странах ЕАЭС.

Группа также займется вопросами обмена ветеринарными сопроводительными документами, выданными в электронном виде, формирования, ведения и применения общей базы данных о разрешениях на ввоз в ЕАЭС (вывоз, транзит) грузов, подконтрольных ветеринарной службе. Это предложение поддержали участники совещания.

Перемещение товаров в ЕАЭС должно быть полностью прозрачным. Внедрение информационной системы прослеживаемости позволит понимать движение на всех этапах продукции, подлежащей ветеринарному и карантинному фитосанитарному контролю.

Валерий Корешков
Ранее совет ЕЭК утвердил единые правила организации проведения лабораторных исследований (испытаний) при ветеринарном контроле (надзоре). Применение этих правил позволит предотвратить ввоз товаров, опасных в ветеринарно-санитарном отношении или не соответствующих единым требованиям союза.
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