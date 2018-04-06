В странах ЕАЭС появятся электронные ветеринарные сертификаты

Страны ЕАЭС обсуждают вопрос введения электронных ветеринарных сертификатов. Об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии.
По ее данным, создание электронной системы прослеживаемости перемещения товаров животного и растительного происхождения в Евразийском экономическом союзе обсудили руководители уполномоченных госорганов в области ветеринарного контроля (надзора) и карантина растений.
Министр ЕЭК по техническому регулированию Валерий Корешков предложил сформировать в комиссии рабочую группу, которая разработает единые подходы по цифровому взаимодействию, включая использование электронных ветеринарных сертификатов в странах ЕАЭС.
Группа также займется вопросами обмена ветеринарными сопроводительными документами, выданными в электронном виде, формирования, ведения и применения общей базы данных о разрешениях на ввоз в ЕАЭС (вывоз, транзит) грузов, подконтрольных ветеринарной службе. Это предложение поддержали участники совещания.
Ранее совет ЕЭК утвердил единые правила организации проведения лабораторных исследований (испытаний) при ветеринарном контроле (надзоре). Применение этих правил позволит предотвратить ввоз товаров, опасных в ветеринарно-санитарном отношении или не соответствующих единым требованиям союза.
Перемещение товаров в ЕАЭС должно быть полностью прозрачным. Внедрение информационной системы прослеживаемости позволит понимать движение на всех этапах продукции, подлежащей ветеринарному и карантинному фитосанитарному контролю.Валерий Корешков