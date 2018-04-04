Премьер поручил обучить предпринимателей ведению бизнеса в ЕАЭС

Премьер-министр КР Сапар Исаков поручил привлечь лучших тренеров для обучения отечественных предпринимателей ведению бизнеса со странами ЕАЭС. Об этом он заявил на заседании Совета по развитию бизнеса и инвестициям при правительстве.

По его данным, в 2017 году экспорт в страны ЕАЭС вырос на 27 процентов. И этот показатель следует увеличить.

«Поэтому необходимо доводить до предпринимателей условия и критерии технического регламента организации», — отметил глава кабмина.

Президент Ассоциации таможных брокеров Иван Гелетюк пожаловался на дополнительные требования в странах ЕАЭС. «Экспортеры вынуждены брать еще код импортера. А это не указано ни в одном нормативном акте и регламенте», — заявил он.

Сапар Исаков поручил разобраться и довести до предпринимателей все требования союза.