В 2019 году цены в Кыргызстане могут вырасти на 6,6 процента

Со второго квартала 2019 года в Кыргызстане ожидается рост цен на 6,6 процента. Такой прогноз содержится в отчете Национального банка о денежно-кредитной политике по итогам третьего квартала 2017 года.

В документе отмечается, что инфляция в базовом сценарии сохранится на уровне 5-7 процентов. В 2018 году средний уровень инфляции составит около 4 процентов. Однако к концу года цены могут вырасти до 5 процентов.

В 2019 году среднее значение инфляции составит около 6,2 процента. Однако уже к концу года показатель вырастет до 6,6 процента.

«Все еще сохраняется ожидание разворота нисходящего тренда инфляции на фоне восстановления цен на мировых товарных рынках и растущего совокупного спроса», — говорится в отчете.

Отметим, что похожего мнения придерживаются и экономисты Евразийского банка развития. Они прогнозируют рост цен в Кыргызстане по итогам 2018 года на уровне 4,7 процента, в в 2019 году — 6,3 процента.