ТВЕА определилась со стоимостью химцеха для нового блока ТЭЦ Бишкека. На заседании депутатской комиссии по расследованию причин аварии и рациональности использования кредита энергетики говорили, что он обойдется в $5 миллионов. На самом деле объект обойдется дороже.

Как рассказали ИА «24.kg» в ОАО «Электрические станции», в конце марта — начале апреля начнется строительство нового химблока в модернизированной части ТЭЦ Бишкека. Работы должны завершить в июле.

Оборудование начали завозить 12 февраля, сейчас уточняются технические моменты и проект строительства. Стоимость нового химцеха — $5 миллионов 842 тысячи. Средства входят в кредит в $386 миллионов.

Напомним, бывший директор теплоцентрали Омуркул уулу Нурлан заявил, что по модернизации теплоцентрали не было проекта, а для нового блока не предусмотрели строительство химцеха.