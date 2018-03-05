Минюст ответил на критику нового закона об нормативно-правовых актах

В Министерстве юстиции ответили на критику нового законопроекта о нормативно-правовых актах. В ведомстве считают опасения бизнеса необоснованными, сообщили в пресс-службе министерства.
По их данным, новый закон об НПА создали для повышения качества принимаемых в государстве нормативных правовых актов. Так, предлагается внедрить институт ведомственного нормотворчества. При нем министерства и ведомства смогут принимать НПА в рамках их компетенции.
«В законопроекте заложены нормы, что министерства и госкомитеты смогут принимать акты исключительно в установленной сфере и порядке, определяемом правительством. Будет разработан акт, который опредлелит детальные механизмы ведомственного нормотворчества, исключающего коррупционную составляющую. Каждый ведомственный нормативный правовой акт пройдет специализированные экспертизы (правовую, правозащитную, антикоррупционную, гендерную), которые проводятся Министерством юстиции», — заверили в Минюсте.
Проекты ведомственных актов, влияющих на предпринимателей, пройдут анализ регулятивного воздействия. Если они затрагивают интересы граждан, то проводятся общественные обсуждения.
Что касается сокращения сроков общественного обсуждения, то в Минюсте уверяют, что проблем не будет. Законопроект предлагает установить минимальный срок общественного обсуждения в 15 календарных дней. После истечения срока общественность вправе вносить замечания, предложения, комментарии к проектам до непосредственного принятия документов.
«Проект закона не представляет угрозу для бизнеса, а призван защитить интересы всех субъектов общества путем введения системы качественного нормотворчества и активизации гражданского общества», — заключили в Министерстве юстиции.