Минюст ответил на критику нового закона об нормативно-правовых актах

В Министерстве юстиции ответили на критику нового законопроекта о нормативно-правовых актах. В ведомстве считают опасения бизнеса необоснованными, сообщили в пресс-службе министерства.

По их данным, новый закон об НПА создали для повышения качества принимаемых в государстве нормативных правовых актов. Так, предлагается внедрить институт ведомственного нормотворчества. При нем министерства и ведомства смогут принимать НПА в рамках их компетенции.

«В законопроекте заложены нормы, что министерства и госкомитеты смогут принимать акты исключительно в установленной сфере и порядке, определяемом правительством. Будет разработан акт, который опредлелит детальные механизмы ведомственного нормотворчества, исключающего коррупционную составляющую. Каждый ведомственный нормативный правовой акт пройдет специализированные экспертизы (правовую, правозащитную, антикоррупционную, гендерную), которые проводятся Министерством юстиции», — заверили в Минюсте.

Проекты ведомственных актов, влияющих на предпринимателей, пройдут анализ регулятивного воздействия. Если они затрагивают интересы граждан, то проводятся общественные обсуждения.

Что касается освобождения от анализа регулятивного воздействия (АРВ), то есть важные дополнения. Перечень случаев освобождения от АРВ коснется проектов инвентаризационного характера, которые направлены на приведение в соответствии с вышестоящими актами и не предлагают регулировать общественные отношения. Если же затрагиваются интересы бизнеса, то АРВ обязателен.

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Что касается сокращения сроков общественного обсуждения, то в Минюсте уверяют, что проблем не будет. Законопроект предлагает установить минимальный срок общественного обсуждения в 15 календарных дней. После истечения срока общественность вправе вносить замечания, предложения, комментарии к проектам до непосредственного принятия документов.

«Проект закона не представляет угрозу для бизнеса, а призван защитить интересы всех субъектов общества путем введения системы качественного нормотворчества и активизации гражданского общества», — заключили в Министерстве юстиции.