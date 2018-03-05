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Экономика

Новый закон о нормативно-правовых актах угрожает бизнесу

Министерство юстиции инициировало новую редакцию закона о нормативных правовых актах. Однако эксперты уверены, что документ представляет большую угрозу для бизнеса, говорится в аналитической записке к законопроекту, опубликованной центром «БизЭксперт».

Отмечается, что к подзаконным нормативным актам вновь предлагают относить приказы министерств, госкомитетов и административных ведомств. Это приведет к увеличению законодательного массива, ухудшению качества НПА из-за отсутствия необходимости согласования их проектов с министерствами и ведомствами.

«В результате возникнет большое число противоречивых и коллизионных НПА. Правоприменительную практику перегрузят дублирующими, противоречащими и взаимоисключающими нормами с высоким коррупционным риском. Права граждан и субъектов предпринимательства нарушат, а динамичность сделок и операций упадет в разы. Более того, суды перегрузят рассмотрением споров и жалоб, возникших вследствие несовершенства законодательства», — уверены в «БизЭксперте».

Проект закона фактически предлагает вернуться на восемь лет назад, когда подобная норма существовала. Речь об освобождении от проведения анализа регулятивного воздействия (АРВ) в случаях, определенных правительством.

«Это является коррупционным риском и представляет риск расширения практики непроведения АРВ. Возможность не проводить АРВ неизбежно приведет к необдуманному вмешательству в регулирование предпринимательства, в итоге привлекательность инвестиционного климата в стране окажется под угрозой», — предупреждают эксперты.

Проект закона запрещает депутатам Жогорку Кенеша менять редакцию проекта НПА, внесенного без согласия правительства. В два раза сокращены сроки общественных обсуждений — с одного месяца до 15 дней. При этом в срок включают выходные и праздничные дни.
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