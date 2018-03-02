Договор о ЕАЭС меняют. Авансовые платежи зачтут в уплату таможенных пошлин

«Одобрен и направлен на внутригосударственное согласование в страны союза проект протокола о внесении изменений в Договор о ЕАЭС. Документ предусматривает возможность зачета авансовых платежей в счет уплаты ввозных таможенных пошлин», — сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

По ее данным, в документе определены сроки проведения зачета. Кроме того, уточнены положения по обмену информацией по зачету между уполномоченными таможенными органами государств союза. Процедура внутригосударственного согласования завершится 1 июня 2018 года.

«Реализация протокола поможет снизить затраты участников внешнеэкономической деятельности, связанных с необходимостью использовать несколько платежных поручений для уплаты ввозных таможенных пошлин и иных платежей, а также упрощению администрирования системы таможенных и иных платежей», — прокомментировали решение коллегии в ЕЭК.