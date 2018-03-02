01:01
-2
USD 68.05
EUR 83.53
RUB 1.20
Экономика

Договор о ЕАЭС меняют. Авансовые платежи зачтут в уплату таможенных пошлин

«Одобрен и направлен на внутригосударственное согласование в страны союза проект протокола о внесении изменений в Договор о ЕАЭС. Документ предусматривает возможность зачета авансовых платежей в счет уплаты ввозных таможенных пошлин», — сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

По ее данным, в документе определены сроки проведения зачета. Кроме того, уточнены положения по обмену информацией по зачету между уполномоченными таможенными органами государств союза. Процедура внутригосударственного согласования завершится 1 июня 2018 года.

«Реализация протокола поможет снизить затраты участников внешнеэкономической деятельности, связанных с необходимостью использовать несколько платежных поручений для уплаты ввозных таможенных пошлин и иных платежей, а также упрощению администрирования системы таможенных и иных платежей», — прокомментировали решение коллегии в ЕЭК.
Ссылка:
просмотров: 297
Версия для печати
Материалы по теме
В ЕЭАС старые ГОСТы по сжиженному газу заменят на новые стандарты
В Кыргызстане предлагают смягчить наказание за неуплату таможенных платежей
На границах ЕАЭС будет введен новый порядок санэпиднадзора
В ЕАЭС утвердили единые ветеринарно-санитарные требования
Итоги января. Экономика Кыргызстана растет, как и цены
В 2018 году импорт молочных продуктов в ЕАЭС сократится почти на 300 тысяч тонн
Call-центр ГНС. Больше всего людей интересуют вопросы, связанные с ЕАЭС
Страны в ЕАЭС принимали не за красивые глаза, а на определенных условиях
Принимать нововведения придется. Иначе не продать товар в ЕАЭС
В Кыргызстане требования к безопасности топлива отличны от техрегламентов ЕАЭС
Популярные новости
Как грамотно вложить деньги, чтобы не&nbsp;прогадать Как грамотно вложить деньги, чтобы не прогадать
За&nbsp;какую цену покупали мебель для ТЭЦ Бишкека и&nbsp;энергокомпаний За какую цену покупали мебель для ТЭЦ Бишкека и энергокомпаний
В&nbsp;Кыргызстане запретили пополнять электронные кошельки с&nbsp;баланса телефонов В Кыргызстане запретили пополнять электронные кошельки с баланса телефонов
На&nbsp;Макмале снова митинг. Жители сломали ограждение и&nbsp;протестуют против инвестора На Макмале снова митинг. Жители сломали ограждение и протестуют против инвестора
Бизнес
Mega iTV: теперь в&nbsp;два раза больше телеканалов в&nbsp;цифровом качестве Mega iTV: теперь в два раза больше телеканалов в цифровом качестве
Связаться с&nbsp;Мобильным оператором&nbsp;О! можно круглосуточно по&nbsp;WhatsApp Связаться с Мобильным оператором О! можно круглосуточно по WhatsApp
Аскар Салымбеков стал кавалером почетного ордена Бразилии Рио Бранко Аскар Салымбеков стал кавалером почетного ордена Бразилии Рио Бранко
Фархат Иминов сложил с&nbsp;себя полномочия депутата ЖК&nbsp;КР (текст обращения) Фархат Иминов сложил с себя полномочия депутата ЖК КР (текст обращения)