Кыргызстан пожаловался на сложности с экспортом товаров в Европу

«В рамках заседания подкомитета по торговле и инвестициям Кыргызстан — ЕС обсудили проблемы при экспорте товаров из КР в Европу», — заявил сегодня на брифинге заместитель министра иностранных дел Нурлан Абдрахманов.
По его словам, стороны во время переговоров обсудили актуальные вопросы двусторонней торговли и участия Кыргызстана в программе ВСП+. Кыргызская сторона рассказала о проводимых реформах, направленных на привлечение инвестиций, в том числе из стран Европейского союза, и инвестиционных возможностях страны. Обсуждены вопросы аккредитации лабораторий и сертификации продукции.