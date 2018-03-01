Кыргызстан пожаловался на сложности с экспортом товаров в Европу

«В рамках заседания подкомитета по торговле и инвестициям Кыргызстан — ЕС обсудили проблемы при экспорте товаров из КР в Европу», — заявил сегодня на брифинге заместитель министра иностранных дел Нурлан Абдрахманов.

По его словам, стороны во время переговоров обсудили актуальные вопросы двусторонней торговли и участия Кыргызстана в программе ВСП+. Кыргызская сторона рассказала о проводимых реформах, направленных на привлечение инвестиций, в том числе из стран Европейского союза, и инвестиционных возможностях страны. Обсуждены вопросы аккредитации лабораторий и сертификации продукции.

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«Кыргызская сторона проинформировала делегацию ЕС о работе по реализации соглашения ВТО по упрощению процедур торговли. Кроме того, европейской стороне представлена информация по изменению тарифных обязательств Кыргызстана в ВТО с учетом членства республики в ЕАЭС. Диалог по вопросам торгово-экономического сотрудничества между Кыргызстаном и Европейским союзом продолжится, в том числе в рамках переговоров по проекту соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве», — подчеркнул Нурлан Абдрахманов.