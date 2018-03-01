00:23
-3
USD 68.11
EUR 83.17
RUB 1.21
Власть

Соглашение о сотрудничестве ЕС и Кыргызстана меняется впервые за 20 лет

Группы переговорщиков Кыргызстана и Европейского союза проводят в Бишкеке второй раунд переговоров по разработке проекта соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве. Об этом сегодня на брифинге сообщил руководитель группы переговорщиков ЕС Люк Девинь.

По его словам, Центральная Азия вновь приобретает повышенное значение для Евросоюза, а Кыргызстан занимает в регионе особое место.

«Особое положение основывается на том, что мы разделяем общие ценности, такие как демократия, права человека и недавняя демократическая передача власти. Соглашение между Евросоюзом и Кыргызстаном действует более 20 лет. Произошли изменения в Европейском союзе, его политике, изменилась ситуация и в Кыргызстане. Поэтому мы создадим новую договорную базу. Евросоюз готов и преисполнен решимости развивать наши отношения», — подчеркнул Люк Девинь.

Он рассказал, что ЕС готов выходить на новый уровень отношений и поддерживать такие проекты в Кыргызстане, как «Таза коом» и обеспечение населения питьевой водой. Заседание подкомитетов по сотрудничеству между ЕС и КР — хорошая возможность детально обсудить все вопросы.

Мы привержены развитию наших отношений. Мы готовы быть партнерами. У нас нет скрытой повестки дня. Все, что мы хотим: развивать экономику, повышать стабильность во благо народов Центральной Азии.

Люк Девинь
«Наше сотрудничество основано на трех основных секторах — образование, верховенство права и комплексное развитие сельских регионов. У нас была возможность обсудить торгово-инвестиционные отношения. Приятно отметить, что в 2017 году торговля Кыргызстана и Евросоюза выросла на 48 процентов, а экспорт продуктов из КР в ЕС — на 120 процентов. У нас есть потенциал. ЕС предоставил КР щедрую схему по беспошлинному ввозу около шести тысяч наименований товаров. Чтобы воспользоваться схемой, надо реализовать 27 конвенций ООН в различных сферах. Кыргызстан реализует их. Мониторинг исполнения конвенций продолжат в этом году», — отметил Люк Девинь.
Ссылка:
просмотров: 1949
Версия для печати
Материалы по теме
В новом соглашении Кыргызстана и ЕС восемь разделов. Переговоры продолжаются
Соглашение о безвизовом режиме с Сербией рассмотрит парламент Кыргызстана
Зампомощника госсекретаря США прибыл в Кыргызстан. С кем встретится
Народы Кыргызстана и Таджикистана ждут завершения делимитации границы
Кыргызстан назвали страной с гибридным политическим режимом
Кыргызстан предложил Японии совместно развивать электронное здравоохранение
США меняют Кыргызстан на Узбекистан для достижения своих целей в Афганистане
США готовы сотрудничать с Кыргызстаном, несмотря на некоторые разногласия
Депутаты ратифицировали соглашение об использовании Касансайского водохранилища
Кыргызстан проголосовал против резолюции ООН по Крыму
Популярные новости
Президент Кыргызстана не&nbsp;принял отставку руководителя аппарата Фарида Ниязова Президент Кыргызстана не принял отставку руководителя аппарата Фарида Ниязова
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;19-23 февраля Кыргызстан: кадровые перестановки за 19-23 февраля
Шесть созывов Жогорку Кенеша. Все депутаты, попавшие в&nbsp;уголовные дела Шесть созывов Жогорку Кенеша. Все депутаты, попавшие в уголовные дела
Что скрывает Салайдин Авазов? Депутаты настаивают, чтобы он&nbsp;явился на&nbsp;заседание Что скрывает Салайдин Авазов? Депутаты настаивают, чтобы он явился на заседание
Бизнес
Оплатить госуслуги, налоги и&nbsp;штрафы можно в&nbsp;офисах &laquo;Бакай Банка&raquo; Оплатить госуслуги, налоги и штрафы можно в офисах «Бакай Банка»
MegaCom участвует в&nbsp;Mobile World Congress 2018&nbsp;в Барселоне MegaCom участвует в Mobile World Congress 2018 в Барселоне
&laquo;АЮ&nbsp;Холдинг&raquo; подписал контракт с&nbsp;узбекской компанией «АЮ Холдинг» подписал контракт с узбекской компанией
Мобильный оператор&nbsp;О! на&nbsp;Всемирном мобильном конгрессе в&nbsp;Барселоне Мобильный оператор О! на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне