Соглашение о сотрудничестве ЕС и Кыргызстана меняется впервые за 20 лет

Группы переговорщиков Кыргызстана и Европейского союза проводят в Бишкеке второй раунд переговоров по разработке проекта соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве. Об этом сегодня на брифинге сообщил руководитель группы переговорщиков ЕС Люк Девинь.

По его словам, Центральная Азия вновь приобретает повышенное значение для Евросоюза, а Кыргызстан занимает в регионе особое место.

«Особое положение основывается на том, что мы разделяем общие ценности, такие как демократия, права человека и недавняя демократическая передача власти. Соглашение между Евросоюзом и Кыргызстаном действует более 20 лет. Произошли изменения в Европейском союзе, его политике, изменилась ситуация и в Кыргызстане. Поэтому мы создадим новую договорную базу. Евросоюз готов и преисполнен решимости развивать наши отношения», — подчеркнул Люк Девинь.

Он рассказал, что ЕС готов выходить на новый уровень отношений и поддерживать такие проекты в Кыргызстане, как «Таза коом» и обеспечение населения питьевой водой. Заседание подкомитетов по сотрудничеству между ЕС и КР — хорошая возможность детально обсудить все вопросы.

Мы привержены развитию наших отношений. Мы готовы быть партнерами. У нас нет скрытой повестки дня. Все, что мы хотим: развивать экономику, повышать стабильность во благо народов Центральной Азии. Люк Девинь

«Наше сотрудничество основано на трех основных секторах — образование, верховенство права и комплексное развитие сельских регионов. У нас была возможность обсудить торгово-инвестиционные отношения. Приятно отметить, что в 2017 году торговля Кыргызстана и Евросоюза выросла на 48 процентов, а экспорт продуктов из КР в ЕС — на 120 процентов. У нас есть потенциал. ЕС предоставил КР щедрую схему по беспошлинному ввозу около шести тысяч наименований товаров. Чтобы воспользоваться схемой, надо реализовать 27 конвенций ООН в различных сферах. Кыргызстан реализует их. Мониторинг исполнения конвенций продолжат в этом году», — отметил Люк Девинь.