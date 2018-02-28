Только через 4 месяца Минфин начал отбирать банки для льготных кредитов на ХАССП

Министерство финансов приглашает коммерческие банки в проект по внедрению на предприятиях Кыргызстана системы оценки качества ХАССП. Постановление правительства о льготных кредитах на это принято еще в октябре 2017 года.
По условиям проекта Минфин предоставляет комбанкам бюджетный кредит на шесть лет, процентной ставкой в один процент годовых и льготным периодом погашения основной суммы в один год. Погашение основной суммы долга и процентов производится ежеквартальными равными платежами. Предусмотрены и штрафные санкции — 2 процента годовых.
Банки выделяют кредиты субъектам предпринимательства в соответствии с предоставленными ими бизнес-планами по внедрению международных стандартов качества.
Залоговое обеспечение по кредитам должно составлять не менее 120 процентов от суммы кредита для конечных получателей.
Сумма кредита может составлять не менее 1 миллиона сомов и не более 30 миллионов сомов.
Для участия в проекте коммерческие банки должны до 10 марта 2018 года подать заявку в Министерство финансов с указанием общей суммы запрашиваемого кредита и размера добавленной процентной ставки (маржи). При равных условиях предпочтение отдадут коммерческим банкам, предложившим более низкий размер добавленной процентной ставки.