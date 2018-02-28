Только через 4 месяца Минфин начал отбирать банки для льготных кредитов на ХАССП

Министерство финансов приглашает коммерческие банки в проект по внедрению на предприятиях Кыргызстана системы оценки качества ХАССП. Постановление правительства о льготных кредитах на это принято еще в октябре 2017 года.

По условиям проекта Минфин предоставляет комбанкам бюджетный кредит на шесть лет, процентной ставкой в один процент годовых и льготным периодом погашения основной суммы в один год. Погашение основной суммы долга и процентов производится ежеквартальными равными платежами. Предусмотрены и штрафные санкции — 2 процента годовых.

Банки выделяют кредиты субъектам предпринимательства в соответствии с предоставленными ими бизнес-планами по внедрению международных стандартов качества.

Для бизнесменов срок возврата кредитов составляет пять лет. А добавленная процентная ставка (маржа) комбанка не должна превышать 5 процентов годовых с начислением штрафных санкций 0,03 процента за каждый день просрочки. Конечная процентная ставка для субъектов предпринимательства составит в итоге 6 процентов годовых.

Залоговое обеспечение по кредитам должно составлять не менее 120 процентов от суммы кредита для конечных получателей.

Сумма кредита может составлять не менее 1 миллиона сомов и не более 30 миллионов сомов.

Предусмотрено обязательное наличие собственного вклада заемщика в размере не менее 20 процентов от суммы проекта. По кредиту возможна отсрочка по выплате основной суммы — до одного года с даты предоставления займа.

Для участия в проекте коммерческие банки должны до 10 марта 2018 года подать заявку в Министерство финансов с указанием общей суммы запрашиваемого кредита и размера добавленной процентной ставки (маржи). При равных условиях предпочтение отдадут коммерческим банкам, предложившим более низкий размер добавленной процентной ставки.