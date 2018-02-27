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Экономика

Национальный банк оставил учетную ставку без изменений — пять процентов

Правление Национального банка Кыргызстана сохранило размер учетной ставки в пять процентов. Об этом сообщил сайт НБ КР.

По его данным, инфляция в Кыргызстане остается в умеренных пределах. На 16 февраля 2018 года ее годовое значение составило 3,4 процента.

Динамика инфляции обусловлена относительно стабильными ценами на мировых продовольственных рынках и восстановлением потребительского спроса в стране.

«Годовые темпы роста цен на продовольственную группу товаров замедляются. Вклад в непродовольственную инфляцию внесли рост цен на услуги связи и повышение акцизов на отдельные товары в начале 2018 года. Оценка факторов инфляции характеризует умеренно устойчивую ценовую динамику в пределах среднесрочного целевого ориентира денежно-кредитной политики 5-7 процентов», — говорится в сообщении.

Укрепление факторов роста экономик стран-торговых партнеров обуславливает увеличение внешнего спроса и приток денежных переводов в Кыргызстан. На этом фоне и вместе с восстановлением внутреннего спроса в стране отмечается повышение экономической активности.

Внутренний валютный рынок сохраняет стабильность. С середины января 2018 года на нем наблюдается превышение предложения иностранной валюты над ее спросом.

«Сохранение стимулирующей денежно-кредитной политики в течение 2017 года, направленной на поддержание роста экономики, проявилось в снижении рыночных ставок по кредитам и расширении объемов кредитования. Совершенствование инструментов денежно-кредитной политики способствовало активизации межбанковского рынка. Краткосрочные ставки в национальной валюте продолжают колебаться в пределах установленного Национальным банком процентного коридора. В этих условиях сохранение учетной ставки позволит и в дальнейшем стимулировать реальный сектор экономики», — отмечается в заявлении правления.

Следующее заседание правления Национального банка по размеру учетной ставки состоится 26 марта 2018 года.
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