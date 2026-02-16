15:28
ВВП Кыргызстана в январе 2026 года составил 125,7 миллиарда сомов

По итогам января 2026 года объем валового внутреннего продукта, по предварительной оценке, составил 125 миллиардов 718,1 миллиона сомов. По сравнению с аналогичным периодом 2025-го он увеличился на 9 процентов, сообщил Национальный статистический комитет.

Рост ВВП по итогам 2025 года составлял 11,1 процента.

По данным Нацстаткома, в структуре ВВП наибольшая доля (более 52,3 процента) пришлась на отрасли, оказывающие услуги, что по сравнению с декабрем 2025 года на 1,3 процента выше.

При этом на долю отраслей товарного производства — 30,7 процента, а чистых налогов на продукты — 17,0 процента.

Доля строительства по отношению к январю 2025 года возросла на 25,7 процента, промышленности — на 12,7 процента, сельского хозяйства — на 3,5 процента.

Основными отраслями, которые обеспечили рост промышленного производства в январе 2026 года, в отличие от первого месяца 2025-го, стали производство:

  • деревянных и бумажных изделий, продукции полиграфической деятельности — в 1,8 раза;

  • резиновых, пластмассовых изделий и строительных материалов — в 1,7 раза;

  • химической продукции — на 38,9 процента;

  • транспортных средств — на 36,1 процента;

  • очищенных нефтепродуктов — на 21,1 процента.

Рост потребительских цен и тарифов в январе 2026 году (по сравнению с декабрем 2025-го) составил 0,8 процента. Пищевые продукты и безалкогольные напитки подорожали на 1 процент, алкогольные напитки и табачные изделия — на 0,8 процента, непродовольственные товары — на 0,5 процента и тарифы на услуги, оказываемые населению, — на 0,7 процента.
