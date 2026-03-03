12:07
Кыргызстан столкнется с ощутимым ростом цен на продукты в 2026 году

Кыргызстан оказался в числе стран мира с наиболее высоким прогнозируемым ростом цен на продукты в 2026 году. Об этом говорится в исследовании сайта Visual Capitalist, портала, который занимается визуализацией данных.

Оно основано на новых прогнозах Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). По ним, в 2026 году Кыргызская Республика столкнется с серьезным инфляционным давлением. Страна заняла 14-е место в мировом рейтинге государств, где ожидается наиболее резкое подорожание продуктов питания.

Основные показатели для Кыргызстана и региона

Эксперты прогнозируют, что продовольственная инфляция в Кыргызстане в 2026 году составит 9,4 процента. Этот показатель значительно превышает ожидаемый среднемировой уровень, который зафиксировали на отметке 3,2 процента.

Соседний Казахстан расположился на 9-й строчке мирового рейтинга с прогнозом роста цен на уровне 12,7 процента. В целом по региону Европа и Центральная Азия средняя инфляция составит 4,2 процента, что делает показатели Кыргызстана одними из самых высоких в макрорегионе.

Мировой контекст

Список стран с критическим ростом цен возглавили:

  • Иран — 55,9 процента;
  • Аргентина — 33,2 процента;
  • Турция — 25,1 процента.

Для сравнения, в США рост цен составит всего 2,7 процента, в Канаде — 4,3 процента. Самые низкие показатели продемонстрирует Азиатско-Тихоокеанский регион, где цены вырастут в среднем на 1 процент.

Причины и риски

Специалисты ФАО отмечают, что на стоимость продуктов в развивающихся странах продолжают влиять колебания валютных курсов, зависимость от импорта и сбои в логистических цепочках. Высокая продовольственная инфляция создает дополнительную нагрузку на бюджеты домохозяйств, так как расходы на питание остаются основной статьей затрат для большинства граждан.

Рост тарифов и цен на продукты продолжился и в 2026 году. Что уже подорожало

Несмотря на общее замедление глобальной инфляции по сравнению с предыдущими годами, для 160 исследованных стран картина остается неоднородной. Для миллионов людей в странах из «красной зоны», включая Кыргызстан, продовольственная уязвимость сохранится и в 2026 году.

По итогам 2025 года, инфляция в Кыргызстане достигла 9,4 процента, что выше целевого коридора Нацбанка республики в 5-7 процентов. С начала 2026-го, по данным на 16 февраля, она уже достигла 1,8 процента (в годовом выражении — 9,6 процента). Предпринимаемые правительством республики меры пока не приносят ощутимых результатов.

По последним прогнозам международных финансовых организаций, инфляция в Кыргызстане может составить в 2026 году:

  • Азиатский банк развития — 7,8 процента;

  • Евразийский фонд стабилизации и развития — 6,4 процента;

  • Евразийский банк развития — 8,3 процента.

