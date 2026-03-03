Кыргызстан столкнется с ощутимым ростом цен на продукты в 2026 году

Кыргызстан оказался в числе стран мира с наиболее высоким прогнозируемым ростом цен на продукты в 2026 году. Об этом говорится в исследовании сайта Visual Capitalist, портала, который занимается визуализацией данных.
Оно основано на новых прогнозах Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). По ним, в 2026 году Кыргызская Республика столкнется с серьезным инфляционным давлением. Страна заняла 14-е место в мировом рейтинге государств, где ожидается наиболее резкое подорожание продуктов питания.
Основные показатели для Кыргызстана и региона
Эксперты прогнозируют, что продовольственная инфляция в Кыргызстане в 2026 году составит 9,4 процента. Этот показатель значительно превышает ожидаемый среднемировой уровень, который зафиксировали на отметке 3,2 процента.
Соседний Казахстан расположился на 9-й строчке мирового рейтинга с прогнозом роста цен на уровне 12,7 процента. В целом по региону Европа и Центральная Азия средняя инфляция составит 4,2 процента, что делает показатели Кыргызстана одними из самых высоких в макрорегионе.
Мировой контекст
Список стран с критическим ростом цен возглавили:
- Иран — 55,9 процента;
- Аргентина — 33,2 процента;
- Турция — 25,1 процента.
Причины и риски
Специалисты ФАО отмечают, что на стоимость продуктов в развивающихся странах продолжают влиять колебания валютных курсов, зависимость от импорта и сбои в логистических цепочках. Высокая продовольственная инфляция создает дополнительную нагрузку на бюджеты домохозяйств, так как расходы на питание остаются основной статьей затрат для большинства граждан.
Несмотря на общее замедление глобальной инфляции по сравнению с предыдущими годами, для 160 исследованных стран картина остается неоднородной. Для миллионов людей в странах из «красной зоны», включая Кыргызстан, продовольственная уязвимость сохранится и в 2026 году.
По итогам 2025 года, инфляция в Кыргызстане достигла 9,4 процента, что выше целевого коридора Нацбанка республики в 5-7 процентов. С начала 2026-го, по данным на 16 февраля, она уже достигла 1,8 процента (в годовом выражении — 9,6 процента). Предпринимаемые правительством республики меры пока не приносят ощутимых результатов.
По последним прогнозам международных финансовых организаций, инфляция в Кыргызстане может составить в 2026 году:
-
Азиатский банк развития — 7,8 процента;
-
Евразийский фонд стабилизации и развития — 6,4 процента;
-
Евразийский банк развития — 8,3 процента.