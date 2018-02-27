В 2017 году в Кыргызстане выросло число организаций, занимающихся драгметаллами

В 2017 году увеличилось количество субъектов предпринимательства, занимающихся операциями с драгоценными металлами и камнями. Об этом сообщило Министерство финансов со ссылкой на Департамент драгметаллов.

По его данным, в прошлом году такими операциями занимались 877 субъектов предпринимательства (в 2016-м — 608). По статистике, больше всего предпринимателей занимаются скупкой и реализацией металлов и камней (442) и оказывают услуги ломбарда (165).

Кроме того, в минувшем году выросло число субъектов предпринимательства, занимающихся изготовлением ювелирных изделий. Сейчас их 37, это на пять больше, чем в 2016-м.