Евразийский банк развития даст кредит фонду развития для инвестпроектов

Евразийский банк развития предоставит кредитную линию Российско-Кыргызскому фонду развития для финансирования инвестиционных проектов. Об этом сообщили в пресс-службе ЕАБР.

Кредитная линия в $50 миллионов является возобновляемой и предоставляется на пять лет. Соответствующее соглашение подписали накануне председатели правлений ЕАБР и Российско-Кыргызского фонда развития — Андрей Бельянинов и Эркин Асрандиев.

Средства предназначены для финансирования инвестиционных проектов, реализуемых фондом в Кыргызстане, и целевых программ РКФР через коммерческие банки КР.

«Взаимодействие двух международных институтов развития окажет содействие развитию и модернизации экономики Кыргызстана, а также создаст предпосылки для углубления экономической интеграции государств — участников ЕАБР», — уверены в ЕАБР.