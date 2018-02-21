Аскарбек Шадиев призвал Госпромэнерго не препятствовать инвесторам

Первый вице-премьер-министр КР Аскарбек Шадиев призвал Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования не препятствовать работе инвесторов. Об этом он заявил сегодня на коллегии ведомства.

По его словам, ходит много слухов и домыслов о непрозрачности работы комитета.

«Я не хочу голословно обвинять кого-то, поэтому пока лишь призываю прекратить беспорядки. Многие говорят, что нужно «заплатить», «развести». Эти слухи подтверждаются результатом деятельности комитета. Почему мы не можем запустить многие месторождения? Почему нет инвесторов?» — спросил первый вице-премьер-министр.