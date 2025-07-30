Пакистанские инвесторы просят президента защитить их от вымогательства

Инвесторы из Пакистана, которые занимаются привлечением иностранных студентов в Кыргызстан, просят помощи у властей и обращаются к президенту страны Садыру Жапарову за помощью.

Мухаммад Имран Назир вместе со своим партнером Сажжадом Ахмедом сообщили, что стали жертвами мошенника, который после долгих судебных тяжб продолжает писать заявления в правоохранительные органы, выдвигая ложные обвинения, и вымогает у них порядка 1 миллиона евро.

Мухаммад Имран Назир и Сажжад Ахмед — предприниматели из Пакистана, приехавшие в Кыргызстан много лет назад. Они создали здесь медицинские учебные заведения и построили для иностранных студентов общежития. По их словам, за 20 лет работы в Кыргызстане, они инвестировали более $20 миллионов, оплачивают налоги и получили кыргызское гражданство.

Сажжад Ахмед рассказал, что в 2017 году купили в городе Токмак здание вместе с участком у Виктора Финка — гражданина Германии, проживающего в Кыргызстане. Он оценил свое имущество в $300 тысяч, получил $100 тысяч с условием, что остаток будет выплачен в рассрочку. Продавец должен был освободить здание в течение 40 дней. Но позже он заявил покупателям, что уезжает на лечение в Германию, а освободит здание по возвращению в Кыргызстан.

Сажжад Ахмед рассказал, что Виктор Финк позже вернулся в страну, но им об этом не сообщил. Вместо этого он якобы пытался в Государственной регистрационной службе подменить правоустанавливающие документы на здание с участком и обманным путем вернуть его себе. Но в Госрегистре ему отказали и, более того, инвесторы узнали о попытке махинации Финка.

Через год, когда Виктор Финк под разными предлогами не освобождал здание, граждане Пакистана обратились в суд. Оказалось, что Финк продал здание, принадлежавшее не ему, а Елене Добрыниной, которая выписала ему юридическую доверенность на здание. Из выплаченных инвесторами $100 тысяч Добрынина ничего не получила.

Кроме того, женщина заявила, что Виктор Финк является мошенником и тоже написала на него заявление. Все инстанции Финк проиграл, а оставшиеся $200 тысяч были выплачены Добрыниной. Женщина, кстати, анулировала выписанную ранее Виктору Финку доверенность и он далее не имел к данной сделке и самому зданию никакого отношения. Так думали Добрынина и предприниматели из Пакистана.

Однако позже выяснилось, что здание было поставлено под арест по заявлению Финка. С тех пор были пройдены множества судебных заседаний. И гражданин Германии проигрывал во всех инстанциях, что Мухаммад Имран Назир и Сажжад Ахмед подтверждают выписками из судебных актов.

Но несмотря на это, как заверили предприниматели, Виктор Финк продолжает писать на них заявления в ГКНБ и прокуратуру по надуманным делам и шантажирует их, грозя и дальше писать заявления, если ему не выплатят ему 1 миллион евро. Также граждане Пакистана представили документы, согласно которым гражданин Германии Виктор Финк незаконно находится в Кыргызстане, а ранее был трижды судим по фактам мошенничества.

Стоит отметить, что Мухаммад Имран Назир вместе со своим партнером Сажжадом Ахмедом написали обращение к президенту страны Садыру Жапарову, и направили к нему со всеми доказывающими свою правоту документами. В обращении они попросили обратить внимание на их проблему, и на то, что Генеральная прокуратура аннулировала свое же постановление, принятое Первомайским районным судом о прекращении уголовного преследования в отношении Мухаммад Имран Назира.

Фото предоставлено Сажжадом Ахмедом . Постановление Генеральной прокуратуры КР об отмене прекращения уголовного преследования Мухаммада Имрана Назира

«Виктор Финк, не являясь собственником здания, расположенного в городе Токмак по адресу: улица Овчарова, 39а, требует у нынешнего собственника Мухаммада Имран Назира за якобы принадлежащий ему первый этаж порядка 1 миллиона евро. При этом в случае отказа угрожает уголовным преследованием, вплоть до заключения под стражу, и хвастается своими связями в Генеральной прокуратуре», — говорится в документе, направленном к президенту.

Как заявили предприниматели из Пакистана, Виктор Финк и его адвокат на судебном процессе в Чуйском областном суде заявили им, что были в Генеральной прокуратуре на приеме и что постановление о прекращении уголовного преследования Мухаммада Имран Назира отменили. В Генпрокуратуре предпринимателям информацию подтвердили.

Кроме того, в 2010 году в СМИ выходила информация о Викторе Финке от Генеральной прокуратуры КР, которая заявила, что он нанес ущерб государству в 1 миллион 391 тысячу 270 евро.

Следствием тогда было установлено, что Виктор Финк, проводя махинации с полученным по кредиту оборудованием, снизил его стоимость почти в пять раз. Кроме того, директор предприятия в сговоре с гендиректором и руководителем АО «Жолчу» в 2002 году искусственно довели «Веста-Токмок» до банкротства. Конечной целью этой махинации было избежание от уплаты госкредита. По обвинению в этих эпизодах Виктор Финк водворен в СИЗО-1 Бишкека.