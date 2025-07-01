Мэрия Бишкека обратилась к инвесторам после задержания вице-мэра

Столичный муниципалитет выступил с заявлением к инвесторам после задержания вице-мэра Талайбека Байгазиева.

«В связи с задержанием одного из заместителей мэра Бишкека мэрия обращается ко всем инвесторам с призывом не вовлекаться в порочную практику коррупции и строго руководствоваться нормами, установленными законодательством Кыргызской Республики», — говорится в заявлении.

Согласно данным Национального статистического комитета, общая сумма инвестиций, привлеченных в столице, составляет $3 миллиарда. Общая сумма привлеченных инвестиций со стороны муниципалитета составляет около $1 миллиарда.

В городе реализуется ряд проектов:

строительство мусоросжигающего завода с выработкой электроэнергии с объемом инвестиций в $95 миллионов;

развитие территории бывшего ипподрома «Ак-Кула» — создание многофункционального жилого и делового комплекса, включающего жилые дома, бизнес-центры, социальные и инфраструктурные объекты, а также парковые зоны. Сумма инвестиций — более $300 миллионов, из которых 5,8 миллиарда сомов уже поступили в рамках соглашения в бюджет мэрии;

реконструкция и модернизация очистных сооружений Бишкека, объем инвестиций — $56 миллионов.

Отмечается, что все проекты реализуются в рамках законодательства.

Власти города просят инвесторов сообщать о фактах вымогательства, давления или иных коррупционных проявлений в отдел по противодействию коррупции и взаимодействию с правоохранительными органами центрального аппарата муниципалитета по номеру +996556005679.

«Мы решительно настроены на устранение любых проявлений коррупции и административных барьеров. Мэрия столицы открыта к диалогу, защите интересов инвесторов и дальнейшему укреплению долгосрочного партнерства», — подчеркивается в сообщении.