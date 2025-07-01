15:25
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Мэрия Бишкека обратилась к инвесторам после задержания вице-мэра

Столичный муниципалитет выступил с заявлением к инвесторам после задержания вице-мэра Талайбека Байгазиева.

«В связи с задержанием одного из заместителей мэра Бишкека мэрия обращается ко всем инвесторам с призывом не вовлекаться в порочную практику коррупции и строго руководствоваться нормами, установленными законодательством Кыргызской Республики», — говорится в заявлении.

Согласно данным Национального статистического комитета, общая сумма инвестиций, привлеченных в столице, составляет $3 миллиарда. Общая сумма привлеченных инвестиций со стороны муниципалитета составляет около $1 миллиарда.

В городе реализуется ряд проектов:

  • строительство мусоросжигающего завода с выработкой электроэнергии с объемом инвестиций в $95 миллионов;
  • развитие территории бывшего ипподрома «Ак-Кула» — создание многофункционального жилого и делового комплекса, включающего жилые дома, бизнес-центры, социальные и инфраструктурные объекты, а также парковые зоны. Сумма инвестиций — более $300 миллионов, из которых 5,8 миллиарда сомов уже поступили в рамках соглашения в бюджет мэрии;
  • реконструкция и модернизация очистных сооружений Бишкека, объем инвестиций — $56 миллионов.

Отмечается, что все проекты реализуются в рамках законодательства.

Власти города просят инвесторов сообщать о фактах вымогательства, давления или иных коррупционных проявлений в отдел по противодействию коррупции и взаимодействию с правоохранительными органами центрального аппарата муниципалитета по номеру +996556005679.

«Мы решительно настроены на устранение любых проявлений коррупции и административных барьеров. Мэрия столицы открыта к диалогу, защите интересов инвесторов и дальнейшему укреплению долгосрочного партнерства», — подчеркивается в сообщении. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334844/
просмотров: 504
Версия для печати
Материалы по теме
Как вы оцениваете работу мэрии Бишкека по благоустройству города? Опрос 24.kg
Каждое благое дело с сюрпризом. Как Бишкек решает одни проблемы и создает новые
Работать лучше надо. ГКНБ напомнил мэрии Бишкека об уголовной ответственности
Уволены начальники пяти МТУ: мэр Бишкека принял жесткие меры после проверки
Сбой в электроснабжении вызвал перебои в подаче воды по всему Бишкеку
Кабмин ищет новых инвесторов для строительства «Ала-Тоо Резорт»
В Бишкеке начали использовать инновационные мешки для полива деревьев
Бишкек представил свои инвестиционные возможности на форуме в Астане
На Дзержинке снова появилась вода, но хватает ли ее? Репортаж с места
В Бишкеке прошел чемпионат по регби среди мужчин
Популярные новости
Президент подписал закон о&nbsp;правилах пользования телефонами в&nbsp;школах Президент подписал закон о правилах пользования телефонами в школах
Полис ОСАГО в&nbsp;Кыргызстане можно оформить до&nbsp;1&nbsp;сентября 2025 года Полис ОСАГО в Кыргызстане можно оформить до 1 сентября 2025 года
Нужна медицинская помощь? Как попасть на&nbsp;прием к&nbsp;семейному врачу Нужна медицинская помощь? Как попасть на прием к семейному врачу
Топ-10&nbsp;вузов, которые выбирают абитуриенты с&nbsp;высокими баллами ОРТ Топ-10 вузов, которые выбирают абитуриенты с высокими баллами ОРТ
Бизнес
Акция от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; и&nbsp;&laquo;Золотой короны&raquo;: розыгрыш призов каждый месяц Акция от «Оптима Банка» и «Золотой короны»: розыгрыш призов каждый месяц
BEMA в&nbsp;Кыргызстане: как событийный маркетинг меняет правила игры BEMA в Кыргызстане: как событийный маркетинг меняет правила игры
&laquo;КАЗ Минералз Бозымчак&raquo; призывает экс-сотрудников не&nbsp;распространять ложные факты «КАЗ Минералз Бозымчак» призывает экс-сотрудников не распространять ложные факты
Успейте перейти на&nbsp;новый формат оплаты налогов вместе с&nbsp;&laquo;Компаньон Бизнес&raquo; Успейте перейти на новый формат оплаты налогов вместе с «Компаньон Бизнес»
1 июля, вторник
15:21
Злата и золото: глава кабмина поздравил юную чемпионку по гимнастике Злата и золото: глава кабмина поздравил юную чемпионку...
15:15
ГКНБ обеспокоен качеством и сроками выполнения дорожных работ в Бишкеке
15:05
Президент Садыр Жапаров с рабочим визитом посетит Российскую Федерацию
14:59
Мэрия Бишкека обратилась к инвесторам после задержания вице-мэра
14:38
Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидается жара до +41 градуса