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Власть

Осмонбек Артыкбаев просит поблагодарить его за модернизацию ТЭЦ

Депутат парламента Осмонбек Артыкбаев заявил, что чиновникам, принимавшим решение о модернизации Бишкекской ТЭЦ, надо объявить благодарность. С таким обращением он выступил сегодня на заседании депутатской комиссии по расследованию причин аварии на ТЭЦ и рациональному использованию кредита.

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«Нужно поблагодарить тех, кто решил модернизировать теплоцентраль. Я горжусь тем, что принимал решение и участвовал в этом проекте. Не стоит вмешивать политику. У ТВЕА есть обида, что их обвиняют в модернизации», — сказал Осмонбек Артыкбаев.

Депутаты отметили, что не намерены разжигать международный конфликт. Они преследуют цель — установить, из-за чего произошла авария и как использовали деньги.
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