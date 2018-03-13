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Власть

Депутаты Жогорку Кенеша забыли, как ратифицировали соглашение с ТВЕА

Депутаты парламента забыли, как ратифицировали соглашение с ТВЕА. Сегодня на заседании депутатской комиссии по расследованию причин аварии на ТЭЦ и рациональному использованию кредита Нурлан Макеев задал вопрос, почему подрядчик не делал отчислений в Социальный фонд.

Заместитель министра финансов Мирлан Байгончоков отметил, что по кредитному соглашению китайская компания ТВЕА освобождена от всех сборов и налогов.

Соглашение заключено между правительством Кыргызстана и Эксимбанком Китая. Ратификация прошла через Жогорку Кенеш.

«Вы хотите перенаправить все стрелки на Жогорку Кенеш и сказать, что решение принималось коллегиально депутатами?» — спросил Нурлан Макеев.

«При ратификации соглашения идет согласование с комитетами Жогорку Кенеша, а потом вносится на рассмотрение палаты», — пояснил Мирлан Байгончоков.

Ранее и бывшие чиновники правительства заявили, что не помнят, как принимали соглашение по модернизации теплоцентрали Бишкека. Об этом они сообщили 6 марта на заседании депутатской комиссии.
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