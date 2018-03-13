В школе, построенной на деньги ТВЕА, течет труба. Но депутаты довольны

Сегодня члены депутатской комиссии по расследованию причин аварии на ТЭЦ и рациональному использованию кредита Эксимбанка Китая посетили школу в новостройке «Калыс-Ордо», построенную от имени президента ТВЕА.

При осмотре здания депутаты обнаружили, что одна из труб отопления течет. Небольшой участок штукатурки на потолке вздулся. Специалисты Госстроя заверили, что повреждение несерьезное. По завершении отопительного сезона его устранят. В целом температура воздуха в кабинетах 22-24 градуса.

Как рассказалдепутат Жогорку Кенеша Улан Примов, комиссия удовлетворена школой. «Ее построили в нужном месте. Она добротная. Признаюсь, нужно сказать спасибо ТВЕА», — отметил он.

Территория школы еще не благоустроена: не посажены деревья, нет спортивной площадки. Работы не завершены из-за того, что объект расположен на болоте. Как только воду отведут, займутся благоустройством.