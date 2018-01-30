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Общество

Авария на ТЭЦ. Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело

Генеральная прокуратура на основании обращения премьер-министра возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Халатность» УК КР.

Расследование началось по результатам рассмотрения материалов о ситуации с обеспечением теплоснабжения в Бишкеке.

Установлено, что вследствие ненадлежащего исполнения чиновниками Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования, ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания», ОАО «Электрические станции» и ТЭЦ Бишкека своих служебных обязанностей по подготовке к осенне-зимнему периоду по неустановленным причинам произошел технологический сбой в работе оборудования, который не был своевременно устранен.

В результате значительного снижения температурного режима теплоснабжения в дни понижения температуры воздуха большая часть города осталась без тепла.

Уголовное дело передано в компетентные органы. В ходе расследования по результатам всех необходимых экспертных заключений будет определена персональная ответственность всех виновных лиц с привлечением их к уголовной ответственности.
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