Школа от ТВЕА. Подрядчику не заплатили еще 7 миллионов сомов

Подрядчику, завершавшему строительство школы на деньги ТВЕА, не заплатили еще 7 миллионов сомов. Об этом ИА «24.kg» сообщил директор ОсОО «Айкол-Строй» Сейиткан Алиев.

По его словам, к выполненным работам со стороны мэрии вопросов нет. Все документы подписаны, объект прошел приемку. Однако не решен финансовый вопрос.

«От ТВЕА мы получили $759 тысяч. Часть денег предоставила мэрия Бишкека. Мы выполнили работы на 109 миллионов сомов, но получили только 102 миллиона сомов. 7 миллионов сомов не можем получить в связи с возбуждением уголовного дела», — сказал Сейиткан Алиев.

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Напомним, в отношении должностных лиц Общественно-государственного управления капитального строительства (ОГУКС) и городского финуправления мэрии Бишкека возбуждено уголовное дело по статьям 304 (злоупотребление должностным положением), 306 (заключение контракта, осуществление государственной закупки вопреки интересам КР) и 315 (служебный подлог) УК КР.

По данным Генпрокуратуры, школу строили за счет денег, выделяемых безвозмездно китайской компанией Tebian Electric Apparatus Stock Co. LTD (ТВЕА) . Согласно договору, ОсОО «А.С.» должно завершить работы за счет $700 тысяч китайской компании. Однако должностные лица ОГУКС в сговоре с сотрудниками городского финуправления мэрии Бишкека составили фиктивный дополнительный договор, незаконно перечислили 91,5 миллиона сомов из бюджетных средств на счет ОсОО «А.С.» якобы на продолжение строительства школы.