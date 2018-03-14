19:31
USD 68.18
EUR 84.09
RUB 1.20
Общество

Школа от ТВЕА. Подрядчику не заплатили еще 7 миллионов сомов

Подрядчику, завершавшему строительство школы на деньги ТВЕА, не заплатили еще 7 миллионов сомов. Об этом ИА «24.kg» сообщил директор ОсОО «Айкол-Строй» Сейиткан Алиев.

По его словам, к выполненным работам со стороны мэрии вопросов нет. Все документы подписаны, объект прошел приемку. Однако не решен финансовый вопрос.

«От ТВЕА мы получили $759 тысяч. Часть денег предоставила мэрия Бишкека. Мы выполнили работы на 109 миллионов сомов, но получили только 102 миллиона сомов. 7 миллионов сомов не можем получить в связи с возбуждением уголовного дела», — сказал Сейиткан Алиев.

Читайте по теме
Школа от ТВЕА. Как меняли подрядчиков и теряли миллионы

Напомним, в отношении должностных лиц Общественно-государственного управления капитального строительства (ОГУКС) и городского финуправления мэрии Бишкека возбуждено уголовное дело по статьям 304 (злоупотребление должностным положением), 306 (заключение контракта, осуществление государственной закупки вопреки интересам КР) и 315 (служебный подлог) УК КР.

По данным Генпрокуратуры, школу строили за счет денег, выделяемых безвозмездно китайской компанией Tebian Electric Apparatus Stock Co. LTD (ТВЕА) . Согласно договору, ОсОО «А.С.» должно завершить работы за счет $700 тысяч китайской компании. Однако должностные лица ОГУКС в сговоре с сотрудниками городского финуправления мэрии Бишкека составили фиктивный дополнительный договор, незаконно перечислили 91,5 миллиона сомов из бюджетных средств на счет ОсОО «А.С.» якобы на продолжение строительства школы.
Ссылка:
просмотров: 159
Версия для печати
Материалы по теме
По чьей вине рушится школа, построенная на деньги Казахстана?
В школе, построенной на деньги ТВЕА, течет труба. Но депутаты довольны
«Агент 024»: Построенная на средства Казахстана школа уже рушится
Дело о подрыве прокурорской машины. Продавец с Орто-Сая не опознал подсудимого
Дело об убийстве 12-летнего мальчика в городе Ош прекратили в суде
Чиновников ОГУКС мэрии Бишкека обвиняют в злоупотреблении
В новом учебном году учащиеся 5-6-х классов получат учебники нового поколения
В Кыргызстане появятся безопасные школы
Бишкекчане жалуются на поборы в школах. Чиновники обещают проверить
Школа от ТВЕА. Как меняли подрядчиков и теряли миллионы
Популярные новости
Мэрия Бишкека вернулась к&nbsp;идее переименовать проспект Чуй. Вы&nbsp;поддержите? Мэрия Бишкека вернулась к идее переименовать проспект Чуй. Вы поддержите?
Как переоформить машину, купленную в&nbsp;Кыргызстане по&nbsp;доверенности Как переоформить машину, купленную в Кыргызстане по доверенности
Бизнесмены, задержанные на&nbsp;&laquo;Дордое&raquo;, оказались сыновьями известного адвоката Бизнесмены, задержанные на «Дордое», оказались сыновьями известного адвоката
Пять налоговиков арестованы после спецоперации ГКНБ на&nbsp;рынке &laquo;Дордой&raquo; Пять налоговиков арестованы после спецоперации ГКНБ на рынке «Дордой»
Бизнес
Безлимитный Интернет и&nbsp;бесплатные звонки&nbsp;&mdash; теперь в&nbsp;подарок! Безлимитный Интернет и бесплатные звонки — теперь в подарок!
Примите участие во&nbsp;Всемирной неделе денег с&nbsp;&laquo;Бакай Банком&raquo; Примите участие во Всемирной неделе денег с «Бакай Банком»
Ваш телевизор станет УМНЫМ с&nbsp;Android-приставкой O!TV Ваш телевизор станет УМНЫМ с Android-приставкой O!TV
MegaCom активно увеличивает список роуминговых партнеров MegaCom активно увеличивает список роуминговых партнеров