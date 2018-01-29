Электронные деньги. Мобильные операторы должны работать совместно с банками

«Мобильные операторы должны работать в коллаборации с коммерческими банками в части использования электронных денег», — заявил сегодня на пресс-кофнеренции член правления ЗАО «Кыргызский инвестиционно-кредитный банк» Нурлан Алдаяров.

По его словам, любые средства на электроных кошельках должны быть защищены. На сегодня мобильные операторы предоставляют те же услуги, что и некоторые коммерческие банки. Но их может предоставлять и любой коммерческий банк, используя свой электронный кошелек.

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«Сотовые операторы часто ссылаются на международный опыт. Но существуют и другие страны, где операции с электронными деньгами идут в другом формате. Мобильные операторы работают в тесном сотрудничестве и в коллаборации с коммерческими банками. В нашем случае Национальный банк идет по этому сценарию. Должен быть симбиоз. Сегодня ничто не мешает кыргызстанцам пополнять электронный кошелек, а потом тратить средства», — отметил Нурлан Алдаяров.

Менеджер по проектам ОЮЛ «Союз банков Кыргызстана» Рустам Сарыбаев рассказал, что на сегодня в обращении находится более 1,9 миллиона банковских карт. Растет число банкоматов и POS-терминалов.

«Конечно, это не такое большое количество, которое позволяет охватить все население республики. Но коммерческие банки запустили свои электронные кошельки, деятельность которых не запрещена Национальным банком. Мы не хотим кого-либо обвинять, мы за совместное развитие рынка», — подчеркнул Рустам Сарыбаев.