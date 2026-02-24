В Кыргызстане электронные деньги станут наследством

В ЖК представили новый законопроект, который впервые на уровне законодательства прописывает порядок наследования электронных денег в Кыргызстане. Документ предусматривает внесение изменений сразу в несколько законов, чтобы приравнять электронные деньги к объектам гражданских прав и обеспечить их передачу наследникам.

Согласно проекту, в Гражданский кодекс добавляется положение о том, что электронные деньги входят в состав имущества.

Это означает, что цифровые кошельки и средства на них смогут наследоваться наравне с обычными банковскими счетами.

Поправки в Закон «О платежной системе» вводят детализированную процедуру: после смерти владельца электронных денег эмитент будет обязан по запросу нотариуса или наследников заблокировать расходные операции, предоставить информацию о наличии средств и перевести их наследникам после подтверждения прав.

Изменения затронут и Закон «О банках и банковской деятельности»: банкам прямо укажут обязанность предоставлять нотариусам сведения не только о вкладах умерших, но и об электронных деньгах, сейфовых ячейках, металлических счетах и других активах.

Как отмечается в справке-обосновании, в стране зарегистрировано более 6,6 миллиона электронных кошельков, и отсутствие единых правил наследования уже приводит к спорам и разночтениям. Законопроект должен устранить правовые пробелы и защитить имущественные права граждан.

Проект согласован с ключевыми министерствами, Национальным банком и Нотариальной палатой. Замечания от ведомств практически не поступили, за исключением отдельных предложений ГКНБ, которые не учтены.