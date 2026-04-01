Экономика

В Кыргызстане повысят эффективность выпуска денежных средств

В Кыргызстане повысят эффективность выпуска денежных средств и продолжат принимать меры для развития безналичных расчетов. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил эксперт по экономике Бактыбек Шамкеев.

Он отметил, что эти вопросы находятся не только в поле зрения Национального банка и Министерства финансов, но и на уровне руководства страны.

По словам Бактыбека Шамкеева, более 30 лет КР размещала заказы на выпуск документов и денежных знаков в других государствах, проводя тендеры. Это приводило к оттоку средств и создавало коррупционные риски. Теперь мы самостоятельно выпускаем некоторые государственные документы, например, водительские удостоверения и паспорта.

Эксперт также добавил, что при выпуске денежных средств в самом Кыргызстане, безусловно, снижаются затраты — экономия доходит до 30 процентов, соответственно, средства остаются в казне.

Бактыбек Шамкеев считает, что потребность в наличных ежегодно растет, но мировая практика показывает эффективность перехода на безналичные операции. Он привел в пример Китай, где доля налички составляет около 10 процентов, а 90 процентов операций осуществляется в электронном виде.

В КР также ведется работа по развитию цифровых платежей, включая внедрение цифрового сома, заметил эксперт по экономике.

Ранее президент Садыр Жапаров сообщил, что Кыргызская Республика впервые в своей истории начала самостоятельно печатать национальную валюту — сом.
