Экономика

Кыргызстанцы все чаще предпочитают электронные кошельки

Во втором квартале текущего года через платежные организации проведено 131,9 миллиона транзакций на общую сумму 265,2 миллиарда сомов. Такие данные содержатся в материалах Национального банка.

Уточняется, что за 12 месяцев объем вырос почти вдвое, а количество операций увеличилось на 58,7 миллиона.

Основные статьи платежей распределились так:

  • пополнение банковских счетов — 138,6 миллиарда сомов (+59 процентов);
  • другие банковские услуги — 33,9 миллиарда (+225 процентов);
  • пополнение электронных кошельков — 52,4 миллиарда (+333 процента);
  • оплата за кредиты финансово-кредитных организаций — 6,1 миллиарда;
  • мобильная связь — 7,6 миллиарда (+27 процентов);
  • коммунальные услуги — 5,2 миллиарда (+42 процента);
  • интернет-магазины — 834 миллиона (+83 процента);
  • социальные сети — 702 миллиона (+13 процентов);
  • услуги такси — 1,6 миллиарда (+49 процентов);
  • интернет — 606 миллионов (снижение на 17 процентов).

Наибольший рост показали платежи через электронные кошельки и банковские сервисы.
