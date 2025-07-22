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Власть

В КР за передачу SIM-карт теперь предусмотрена уголовная ответственность

Президент подписал Закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Кыргызской Республики».

Целью документа является предотвращение предоставления или продажи лицом своей банковской карты, счета, электронного кошелька, мобильного банкинга, SIM-карты или других финансовых реквизитов третьим лицам, что будет способствовать снижению уровня преступлений, совершаемых посредством IT-технологий.

Законом предлагается дополнить УК КР нормой, устанавливающей ответственность за умышленную передачу или продажу третьим лицам электронных средств платежа, кошелька виртуального актива и SIM-карты (статья 209).

Также документом определяется понятие «электронные средства платежа».

Напомним, за 12 месяцев 2024 года на территории КР возбуждено 1 тысяча 658 уголовных дел в сфере IT-технологий, из них раскрыто только 796.
Ссылка: https://24.kg/vlast/337032/
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