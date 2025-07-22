В КР за передачу SIM-карт теперь предусмотрена уголовная ответственность

Президент подписал Закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Кыргызской Республики».

Целью документа является предотвращение предоставления или продажи лицом своей банковской карты, счета, электронного кошелька, мобильного банкинга, SIM-карты или других финансовых реквизитов третьим лицам, что будет способствовать снижению уровня преступлений, совершаемых посредством IT-технологий.

Законом предлагается дополнить УК КР нормой, устанавливающей ответственность за умышленную передачу или продажу третьим лицам электронных средств платежа, кошелька виртуального актива и SIM-карты (статья 209).

Также документом определяется понятие «электронные средства платежа».