Экономика

Запрет передачи третьим лицам банковской карты пропишут в клиентском договоре

Правление Национального банка вносит изменения в свои некоторые нормативные правовые акты, чтобы привести их в соответствие с корректировками, которые внесены в Уголовный кодекс КР и законодательные акты КР в сфере оказания банковских услуг. Документ вынесен на общественное обсуждение.

Для защиты клиентов банки Кыргызстана теперь обязаны внедрить антифрод-системы

Эмитент банковских платежных карт/электронных кошельков должен отразить в договоре с клиентом требование о запрете продажи/передачи третьим лицам банковской платежной карты, электронных денег/электронного кошелька, логинов и паролей доступа к ним, а также требование об ответственности в соответствии с законодательством Кыргызстана в случае выявления причастности к мошенническим действиям с использованием перечисленных инструментов.

Кроме того, в условиях роста числа и сложности удаленных/дистанционных операций, а также увеличением доли цифровых операций проектом постановления в рамках укрепления мер по противодействию внутреннему и внешнему мошенничеству (антифрод) предлагается:

  • обязать эмитентов, выпускающих карты устанавливать временное ограничение на 24 часа на выдачу наличных денежных средств через банкомат для случаев, когда операция является подозрительной и указывает на возможный мошеннический характер. При этом эмитенту предлагается самостоятельно устанавливать сумму разового ограничения в сутки. Эмитент также должен отразить данное требование в договоре с держателем карты и при выдаче карты информировать держателя карты. В свою очередь держатель карты вправе получить наличные денежные средства, превышающие сумму установленного эмитентом ограничения, в отделении банка/эмитента;
  • установить, что в случае выявления признаков, указывающих на возможный мошеннический характер операции, банк/платежная организация/оператор платежной системы вправе приостановить проведение такой операции на срок до 30 (тридцати) дней.

Проект постановления направлен на противодействие мошенническим действиям со стороны держателей карт и электронных денег/кошельков, на укрепление мер по противодействию внутреннему и внешнему мошенничеству (антифрод) в платежных организациях/операторах платежных систем Кыргызской Республики, укрепление безопасности проводимых транзакций и защиты интересов клиентов путем совершенствования системы управления рисками в платежной системе, укрепление доверия к банковской и платежной системам, отметил регулятор.

Напомним, в июле 2025 года Уголовный кодекс КР дополнен статьей 209-1, устанавливающей административную или уголовную ответственность лиц (в зависимости от степени причинения ущерба) в результате умышленной передачи или продажа третьим лицам электронных средств платежа, кошелька виртуального актива и SIM-карты.
