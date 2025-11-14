В КР в наследство включат права на электронные деньги и иные цифровые активы

Проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам наследования электронных денег» разработали в Министерстве юстиции. Документ вынесен на общественное обсуждение.

Поясняется, что действующее законодательство Кыргызстана не содержит специальных норм, регулирующих правовой режим электронных денег в случае смерти их владельца, порядок их блокировки и передачи наследникам.

На практике отсутствует единообразный подход к решению вопросов, связанных с наследованием электронных денег.

Финансово-кредитные организации и операторы платежных систем руководствуются внутренними инструкциями, что приводит к неодинаковому применению норм, затрудняет получение наследниками принадлежащих им средств и способствует возникновению судебных споров.

Согласно статистическим данным Национального банка, по состоянию на 30 июня 2025 года количество зарегистрированных электронных кошельков составило более 6,6 миллиона, число уникальных пользователей — свыше 3,4 миллиона человек, а общий объем средств на электронных кошельках достиг 1,38 миллиарда сомов.

Данные показатели свидетельствуют о существенном экономическом значении электронных денег в национальной финансовой системе. Отсутствие нормативного регулирования вопросов, связанных с их наследованием, создает правовую неопределенность и повышает риски неправомерного распоряжения ими третьими лицами.

Проект закона направлен на устранение пробелов в правовом регулировании путем включения прав требования по электронным деньгам в состав наследственной массы и установления порядка их передачи наследникам. Предлагаемые изменения обеспечат единообразие правоприменительной практики, защиту имущественных прав граждан и повышение прозрачности операций с электронными деньгами, отметили в Минюсте.

Предлагается изменить статью 1120 Гражданского кодекса путем включения в состав наследства прав на электронные деньги и иные цифровые активы, выраженные в денежной форме, а также дополнить статью 6 Закона «О платежной системе» нормами, предусматривающими действия эмитента электронных денег при получении официального уведомления от нотариуса о смерти держателя электронных денег.

Проектом вносятся изменения в Закон «О банках и банковской деятельности» в части предоставления банком информации, составляющей банковскую тайну, о наличии электронных денег в электронных кошельках умерших лиц.