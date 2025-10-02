12:18
Экономика

Банки КР смогут открывать и обслуживать кошельки виртуальных активов клиентов

Министерство экономики и коммерции инициирует принятие Указа президента «О введении временного регулирования (пилотного проекта) по открытию и обслуживанию банками кошелька виртуальных активов клиентов». Проект документа вынесен на общественное обсуждение. 

Отмечается, что инициатива направлена на:

  • безопасную интеграцию инновационных финансовых инструментов в национальную финансовую систему;
  • повышение прозрачности и управляемости операций;
  • создание для бизнеса законного и надежного канала расчетов и управления виртуальными активами;
  • стимулирование развития трансграничных расчетов и привлечения инвестиций в экономику КР.

В рамках проекта банки, участвующие в эксперименте, вправе будут осуществлять:

  • открытие и обслуживание кошельков виртуальных активов клиентов;
  • проведение операций с виртуальными активами (покупка, продажа, обмен, хранение, перевод);
  • оказание сопутствующих финансовых услуг в пределах действующего законодательства;
  • тестирование использования виртуальных активов в качестве средства расчета по внешнеторговым контрактам.

Реализация пилотного проекта в контролируемой среде позволит протестировать новые сервисы и правила без создания избыточных рисков для финансовой системы, обеспечить наблюдаемость операций, а также собрать эмпирические данные для последующей нормативной доработки, отметили авторы проекта.

Сейчас в стране отсутствует полный правовой и технологический функционал для осуществления банками операций с виртуальными активами, что приводит к частичному уходу соответствующего спроса в нерегулируемый сектор.

«Международная практика (США, Лихтенштейн, Швейцария) подтверждает жизнеспособность банковских сервисов, связанных с виртуальными активами, при условии эффективного пруденциального надзора и соблюдения процедур по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (AML/CFT). В ряде стран уже функционируют необанки, предоставляющие своим пользователям мост между традиционными финансовыми услугами (TradFi) и криптоэкономикой. С учетом развития сквозных технологий, включая блокчейн, распространение таких решений будет только расширяться», — говорится в справке-обосновании.

Использование указанных тенденций в интересах экономики и населения Кыргызской Республики позволит укрепить позиции страны в международной финансовой системе и создать условия для долгосрочного экономического роста.
