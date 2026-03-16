Власть

Комитет одобрил законопроект о признании электронных денег наследством

В ЖК представили новый законопроект, который впервые на уровне законодательства прописывает порядок наследования электронных денег в Кыргызстане. Документ предусматривает внесение изменений сразу в несколько законов, чтобы приравнять электронные деньги к объектам гражданских прав и обеспечить их передачу наследникам.

По словам первого заместителя министра юстиции Кыргызской Республики Алмазбека Зарылбек уулу, согласно проекту, в Гражданский кодекс добавляется положение о том, что электронные деньги входят в состав имущества.

«Это означает, что цифровые кошельки и средства на них смогут наследоваться наравне с обычными банковскими счетами.

Поправки в Закон «О платежной системе» вводят детализированную процедуру: после смерти владельца электронных денег эмитент будет обязан по запросу нотариуса или наследников заблокировать расходные операции, предоставить информацию о наличии средств и перевести их наследникам после подтверждения прав.

Изменения затронут и Закон «О банках и банковской деятельности»: банкам прямо укажут обязанность предоставлять нотариусам сведения не только о вкладах умерших, но и об электронных деньгах, сейфовых ячейках, металлических счетах и других активах», — отметил он.

Он добавил, что в стране зарегистрировано более 6,6 миллиона электронных кошельков, и отсутствие единых правил наследования уже приводит к спорам и разночтениям. Законопроект должен устранить правовые пробелы и защитить имущественные права граждан.

Депутаты призвали конкретизировать понятие «электронные деньги», отметив, что на электронных счетах граждан есть валюта разных стран.

Депутат Медер Чотонов спросил, как после смерти наследник должен выяснять, есть ли деньги умершего родственника в банках. Замминистра юстиции отметил, что законопроектом нотариусам разрешат отправлять уведомления в банки с просьбой о предоставлении сведений о вкладах умерших и банки обязаны предоставлять эти данные.

Чотонов предложил рассмотреть вариант, когда у умершего владельца электронных денег нет наследника, то через какой-то период, например, 5-10 лет эти деньги будут переходить государству.

Замминистра отметил, что по юридическим правилам электронные деньги хранятся в банках на неопределенный срок. Но обещал рассмотреть инициативу, предложенную депутатом.

 
Комитет одобрил законопроект о признании электронных денег наследством
