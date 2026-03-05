В двух компаниях Нацбанк завершил специальный режим регуляции

Национальный банк Кыргызстана завершил специальные режимы регуляции в компаниях «Региональные платежные системы» и «Система Квикпэй». Об этом сообщает регулятор.

Отмечается, что таким образом, прекращены ранее выданные им временные лицензии. Решение принято комитетом по платежной системе и цифровым финансовым технологиям Нацбанка по итогам успешного тестирования новых финансовых инструментов.

Специальный регулятивный режим позволил компаниям легально тестировать операции. Для первого ОсОО эксперимент включал эмиссию электронных денег и эквайринг банковских карт. Второе ориентировано на выпуске электронных денег.