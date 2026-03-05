08:55
USD 87.45
EUR 101.43
RUB 1.13
Экономика

В двух компаниях Нацбанк завершил специальный режим регуляции

Национальный банк Кыргызстана завершил специальные режимы регуляции в компаниях «Региональные платежные системы» и «Система Квикпэй». Об этом сообщает регулятор.

Отмечается, что таким образом, прекращены ранее выданные им временные лицензии. Решение принято комитетом по платежной системе и цифровым финансовым технологиям Нацбанка по итогам успешного тестирования новых финансовых инструментов.

Специальный регулятивный режим позволил компаниям легально тестировать операции. Для первого ОсОО эксперимент включал эмиссию электронных денег и эквайринг банковских карт. Второе ориентировано на выпуске электронных денег.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/364598/
просмотров: 154
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане электронные деньги станут наследством
В КР в наследство включат права на электронные деньги и иные цифровые активы
Запрет передачи третьим лицам банковской карты пропишут в клиентском договоре
Банки КР смогут открывать и обслуживать кошельки виртуальных активов клиентов
Кыргызстанцы все чаще предпочитают электронные кошельки
За использование чужих электронных кошельков бизнес в КР будут штрафовать
В КР за передачу SIM-карт теперь предусмотрена уголовная ответственность
Выпускать электронные деньги и платежные карты будут не только банки
НБ КР расширяет список субъектов, имеющих право выпускать электронные деньги
Кабмин хочет, чтобы госуслуги были доступны в банковских приложениях и кошельках
Популярные новости
Рубль подешевел, тенге заметно подорожал. Курс валют на&nbsp;2&nbsp;марта Рубль подешевел, тенге заметно подорожал. Курс валют на 2 марта
Рубль продолжает дешеветь, как и&nbsp;остальные валюты. Курс валют на&nbsp;3&nbsp;марта Рубль продолжает дешеветь, как и остальные валюты. Курс валют на 3 марта
Кыргызстан столкнется с&nbsp;ощутимым ростом цен на&nbsp;продукты в&nbsp;2026 году Кыргызстан столкнется с ощутимым ростом цен на продукты в 2026 году
Когда будут сняты ограничения на&nbsp;потребление электричества, рассказал чиновник Когда будут сняты ограничения на потребление электричества, рассказал чиновник
Бизнес
8&nbsp;Марта ближе, цены&nbsp;&mdash; ниже! Скидка 26&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store 8 Марта ближе, цены — ниже! Скидка 26 процентов на аксессуары в O!Store
MegaPay получила статус Visa Payment Facilitator MegaPay получила статус Visa Payment Facilitator
Получайте переводы Astrasend в&nbsp;мобильном приложении АБанк от&nbsp;&laquo;Айыл Банка&raquo; Получайте переводы Astrasend в мобильном приложении АБанк от «Айыл Банка»
Покупайте подарки к&nbsp;Международному женскому дню&nbsp;&mdash; 8&nbsp;Марта со&nbsp;скидками от&nbsp;KICB Покупайте подарки к Международному женскому дню — 8 Марта со скидками от KICB
5 марта, четверг
08:42
В двух компаниях Нацбанк завершил специальный режим регуляции В двух компаниях Нацбанк завершил специальный режим рег...
08:28
Сколько лицензий на разработку недр выдано с начала года, рассказало Минприроды
08:11
В мошенничестве с авто на $23,5 тысячи подозревают бишкекчанина — он задержан
00:20
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
4 марта, среда
23:40
Oppo впервые выпустит флагманский смартфон Find X9 Ultra за пределами Китая
23:24
Берега реки Ак-Бууры в городе Ош благоустроят
23:03
Запасов ГСМ в Кыргызстане хватит на два месяца — нефтетрейдеры
22:46
В городе Манасе за 11,6 миллиона сомов хотят построить монумент в парке «Достук»
22:23
Чудаки парковки. В Бишкеке машины оставляют на газонах и тротуарах