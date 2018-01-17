В 2017 году Гарантийный фонд выдал гарантии на 248,1 миллиона сомов

В 2017 году ОАО «Гарантийный фонд» (ГФ) утвердило 237 гарантий на 248,1 миллиона сомов. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

По их данным, такая поддержка позволила предпринимателям получить в банках кредиты на 972,4 миллиона сомов. При этом прибыль фонда составила 12,6 миллиона сомов при плане 8,5 миллиона.

Более всего гарантий (104) предоставили в сфере сельского хозяйства — на 47 миллионов сомов. Благодаря этому получено 145,2 миллиона сомов кредитов.

Менее всего гарантий выдано для получения кредитов в сфере строительства и здравоохранения: по одной гарантии на 2,9 миллиона и 1,9 миллиона сомов. Кроме того, утверждены гарантии на 43,3 миллиона сомов для ориентированных на экспорт и импортозамещающих предприятий для женщин-бизнесменов. В результате они получили 76,5 миллиона сомов кредитов.

Чаще всего за гарантиями обращались в Бишкеке — 48 процентов. Поддержкой Гарантийного фонда пользовались в основном представители мелкого (37 процентов гарантий) и среднего (26 процентов) бизнеса.