21:17
-2
USD 69.39
EUR 84.90
RUB 1.23
Экономика

В 2017 году Гарантийный фонд выдал гарантии на 248,1 миллиона сомов

В 2017 году ОАО «Гарантийный фонд» (ГФ) утвердило 237 гарантий на 248,1 миллиона сомов. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

По их данным, такая поддержка позволила предпринимателям получить в банках кредиты на 972,4 миллиона сомов. При этом прибыль фонда составила 12,6 миллиона сомов при плане 8,5 миллиона.

Более всего гарантий (104) предоставили в сфере сельского хозяйства — на 47 миллионов сомов. Благодаря этому получено 145,2 миллиона сомов кредитов.

Менее всего гарантий выдано для получения кредитов в сфере строительства и здравоохранения: по одной гарантии на 2,9 миллиона и 1,9 миллиона сомов. Кроме того, утверждены гарантии на 43,3 миллиона сомов для ориентированных на экспорт и импортозамещающих предприятий для женщин-бизнесменов. В результате они получили 76,5 миллиона сомов кредитов.

Чаще всего за гарантиями обращались в Бишкеке — 48 процентов. Поддержкой Гарантийного фонда пользовались в основном представители мелкого (37 процентов гарантий) и среднего (26 процентов) бизнеса.
Ссылка:
просмотров: 360
Версия для печати
Материалы по теме
Минэкономики не виновато, что бизнес не отреагировал на закон о фискализации
В прошлом году фермеры получили льготные кредиты на 6,6 миллиарда сомов
Фонд развития выделит $10 миллионов на кредиты для малого бизнеса
В рейтинге влияния преступности на бизнес Кыргызстан занял 102-е место
Торговые сети в России готовы принимать продукцию из Кыргызстана
Что правительство Кыргызстана сделало для привлечения инвестиций
Финансирование проектов в Кыргызстане из средств ЕФСР может превысить лимит
В Кыргызстане будут давать кредиты для внедрения принципов ХАССП на предприятиях
Кыргызстан готов выделить землю под совместные с Узбекистаном предприятия
Кто получил в Кыргызстане помощь от Гарантийного фонда
Популярные новости
Таможенный кодекс ЕАЭС. Все, что нужно о&nbsp;нем знать Таможенный кодекс ЕАЭС. Все, что нужно о нем знать
Итоги 2017&nbsp;года. В&nbsp;Кыргызстане вслед за&nbsp;экономикой начали расти и&nbsp;цены Итоги 2017 года. В Кыргызстане вслед за экономикой начали расти и цены
Владельцам биткоинов велели приготовиться к&nbsp;потере всех денег Владельцам биткоинов велели приготовиться к потере всех денег
Первая в&nbsp;этом году. Нацбанк провел интервенцию по&nbsp;продаже долларов Первая в этом году. Нацбанк провел интервенцию по продаже долларов
Бизнес
MegaPay: Измени жизнь к&nbsp;лучшему MegaPay: Измени жизнь к лучшему
MegaCom запустил 4G-роуминг в&nbsp;новых сетях MegaCom запустил 4G-роуминг в новых сетях
Мобильный оператор&nbsp;О! улучшил связь вдоль основных трасс в&nbsp;Кыргызстане Мобильный оператор О! улучшил связь вдоль основных трасс в Кыргызстане
&laquo;Ночь без границ&raquo; от&nbsp;MegaCom: безлимит на&nbsp;все! «Ночь без границ» от MegaCom: безлимит на все!