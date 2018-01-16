В прошлом году на социальную сферу потратили 71,1 миллиарда сомов

В 2017 году расходы на социальную сферу в сумме сложились в 71 миллиард 109,3 миллиона сомов. Об этом сообщили в Министерстве финансов Кыргызстана.

По их данным, на соцсферу пришлось 50,9 процента всех расходов бюджета. По сравнению с 2016-м траты выросли на 4 миллиарда 328,7 миллиона.

Самые большие расходы приходятся на социальную защиту (26 миллиардов 513,7 миллиона сомов) и образование (25 миллиардов 36,2 миллиона). Кроме того, 14 миллиардов 998,2 миллиона ушло на здравоохранение, 4 миллиарда 561,2 миллиона — на отдых, культуру и религию. Меньше всего потратили на статью «Жилищно-коммунальное хозяйство» — 1 миллиард 842,5 миллиона.

В 2017-м расходы бюджета Кыргызстана составили 140,6 миллиарда сомов.