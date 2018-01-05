Чего ждать от доллара в 2018 году. Прогнозы экспертов

В минувшем году ситуация на валютном рынке оставалась относительно стабильной. Серьезных и резких скачков курсов валюты не было. Эксперты прогнозируют, что и в 2018-м тенденция сохранится. Правда, в итоге «американец» все же немного, но вырастет в цене.

Мигранты и экспорт помогут сому

По мнению специалиста группы главного экономиста Евразийского банка развития Айгуль Бердигуловой, серьезного роста курса доллара в Кыргызстане ждать не стоит. В странах — торговых партнерах республики наблюдается восстановление темпов экономического развития. Это положительно скажется и на ситуации в Кыргызстане.

«Прогнозируемое восстановление экономик дает основания полагать, что экспортная выручка от поставок кыргызских товаров на рынок ЕАЭС продолжит расти, как и приток денежных переводов, направляемых трудовыми мигрантами. Это будет сдерживать планомерное ослабление сома по отношению к доллару США при общей тенденции к ослаблению валют развивающихся рынков», — отметила эксперт.

По нашим оценкам, среднегодовой курс доллара США в 2018 году составит 71,5 сома. Айгуль Бердигулова

Отчасти с прогнозом согласен глава Ассоциации иностранных инвесторов Искендер Шаршеев. Он уверен, что резкого роста курса доллара не допустит Национальный банк. Но в этом есть и минусы.

«Если бы доллар был дорогой, экспорт расцвел бы. Но население и правительство опасаются: если отпустить сом, это сильно повредит социальной стабильности страны, потому что приведет к резкому росту цен. Но тут вопрос стоит просто: либо мы зарабатываем всей страной, начинают развиваться экспортеры и доллары приходят в республику, либо продолжаем иметь сильный сом и слабо развивающуюся торговлю», — уверен Искендер Шаршеев.

Идет холодная война

Экономист Кубанычбек Идинов уверен, что в 2018 году курс доллара будет более стабильным, чем в 2017-м. При этом «американец» все же будет дорожать. К концу года он может подняться до 72 сомов.

«Это связано с тем, что позиции доллара на мировом рынке укрепляются. Хотя российский и казахский кризисы миновали, санкции в отношении РФ сохраняются. В 2018-м они будут только усиливаться. Сейчас мир как бы разделился на две части — Восток и Запад», — отметил эксперт.

Как бы странно это ни звучало, но начинается холодная война. Все происходит, как во времена СССР. И это будет влиять на экономические отношения, в том числе на финансовую составляющую. Кубанычбек Идинов

Подобные факторы от Кыргызстана не зависят. Поэтому задача НБ КР сейчас — удерживать плавающий курс доллара, как в 2016 году. Нацбанку надо будет помогать национальной валюте, выбрасывать на рынок часть долларов для сдерживания резкого роста курса, чтобы не ухудшилось благосостояние населения.

Посмотрим, что скажет ФРС

Искендер Шаршеев уверен, что из числа внешних факторов наиболее повлияет на доллар Федеральная резервная система США, нежели санкции. Сейчас все ждут выступления нового главы ФРС Джерома Пауэлла о стратегии действий в 2018 году: будет ли это политика количественного смягчения либо укрепления.

«Соответственно, в первом случае доллар будет дешеветь, а во втором — наоборот. Кроме того, все зависит от того, будет ли в Кыргызстане расти экспорт. Если мы станем больше вывозить товаров, то количество долларов в стране увеличится, и американская валюта будет дешеветь. Если нет, то стоит ждать повышения курса, поскольку Кыргызстан — импортозависимая страна. Причем доллар будет «скакать» сезонно: в начале повышаться, а в конце — снижаться», — считает Искендер Шаршеев.

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Джером Пауэлл намекал, что, скорее всего, смягчение ставок для рынка ипотечного кредитования США будет ограниченным, поэтому доллар останется примерно на том же уровне, что сейчас.

По итогам опроса агентства Reuters можно сделать вывод, что налоговая реформа в США будет иметь неопределенные последствия для американской валюты. По этой причине прогнозы в отношении доллара стали более умеренными.

«Что касается влияния одобренной налоговой реформы Дональда Трампа на курс доллара, то анализ показывает: в лучшем случае в краткосрочной перспективе будет небольшое положительное экономическое влияние, которое могло бы помочь сдержать тенденцию ослабления доллара к валютам, наблюдаемую в большинстве стран G10 в 2017 году» — заявил стратег BBVA Роберто Кобо Гарсия.