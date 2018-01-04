Нерадужные прогнозы. В 2018 году дорожать будет все

Если в 2016 году цены в Кыргызстане падали, то в этом — стабильно росли. Резкого повышения, конечно, не было — на 15 декабря инфляция составила 3,7 процента. В следующем году эксперты прогнозируют куда больший рост цен.

Цены будут расти, но в пределах разумного

По прогнозам Национального банка, в 2018 году среднее значение инфляции составит 5,5 процента. Самый большой рост цен ожидается к концу года. По итогам четвертого квартала показатель может дойти до 7,7 процента.

«Учитывая рост инфляционного давления со стороны увеличивающегося совокупного спроса и инфляционных ожиданий, динамика цен в среднесрочной перспективе продемонстрирует рост и будет стремиться к целевым значениям в 5-7 процентов», — говорится в отчете о денежно-кредитной политике НБ КР по итогам третьего квартала 2017 года.

С прогнозами Национального банка согласна и экономист Группы главного экономиста Евразийского банка развития (ЕАБР) Айгуль Бердигулова.

Согласно оценкам ЕАБР, по итогам 2018 года цены на товары и услуги в среднем вырастут на 5,5 процента.

«В ноябре 2017 года инфляция в годовом измерении составила 4 процента, что ниже целевого ориентира Нацбанка. Расширяющийся внутренний потребительский спрос, подпитываемый притоком денежных переводов и мерами фискального стимулирования, ожидаемые изменения в налоговой и тарифной политиках будут способствовать вхождению инфляции в целевой коридор», — отметила Айгуль Бердигулова.

Проблемы на границе дают о себе знать

Президент Ассоциации поставщиков, производителей и дистрибьюторов Гульнара Ускенбаева уверена, что резкого роста цен в Кыргызстане в 2018 году не будет. Паниковать не стоит. Да, инфляция будет, но в пределах нормы. При этом в 2018 году на ситуации скажутся ноябрьские проблемы на кыргызско-казахской границе.

Из-за них транспортные компании на 30 процентов подняли цены на доставку грузов. Причем проблема на границе ушла, а цены остались. Гульнара Ускенбаева

«Если бы это было временное повышение, то мы, конечно, не трогали бы свои цены. Но сейчас делать это приходится», — отметила Гульнара Ускенбаева.

С клиентами из России и Казахстана наши предприниматели работают в так называемой «мягкой» валюте — рублях и тенге. Но от повышения расценок это не спасает. Поставщики каждый год индексируют цены по отношению к доллару. Поэтому, пусть и с определенным опозданием, но кыргызские торговцы повышают цены.

"Могут быть проблемы с биржевыми товарами. Та же мука, сахар, рис. Цены на них зависят от колебаний на мировых сырьевых биржах. На них обращают внимание российские и казахские производители. Если они пересмотрят цены, то и нам это придется сделать«,- прокомментировала Гульнара Ускенбаева.

Мы запустили два завода — «Каинды-Кант» и «Кошой». Благодаря этому цены на сахар останутся стабильными. Гульнара Ускенбаева

В Ассоциации поставщиков ожидают небольшого — в пять процентов — роста цен на импортные товары. Например, могут подорожать растительное масло, макароны и мука. Как и отдельные виды кондитерских изделий в связи с пересмотром цен поставщиками.

«Наши чиновники с депутатами хотят добить мукомольную промышленность. Это же стандартная ситуация. Как только демпингом «добивается» внутренний производитель, начинается повышение цен. И это никто не сможет отрегулировать, потому что это импортные цены. Их поднимут чужие производители, а нашей стране придется подстраиваться», — заключила Гульнара Ускенбаева.

Срочно берем ипотеку

Президент Ассоциации рынков, предприятий торговли и сферы услуг Сергей Пономарев в прогнозах оптимистичен. Он уверен, что пик кризиса экономика Кыргызстана преодолела еще в середине 2016 года. С тех пор идет постепенное восстановление деловой активности.

«В 2017 году этот тренд закреплялся. Мы уже привыкли к новым правилам и нормам экономической деятельности, в первую очередь внешней», — считает он.

Мы практически адаптировались к ЕАЭС. Притирка завершилась. В итоге в 2018 году прирост ВВП может составить 7-8 процентов, а при самом оптимистичном сценарии — до 9 процентов. Сергей Пономарев

«Соответственно, будет расти и деловая активность. Поэтому в будущий год можно смотреть с оптимизмом», — уверен Сергей Пономарев.

Экономист отмечает, что вслед за ВВП будут расти и цены. Однако инфляция в 5-8 процентов — вполне нормальное и стандартное явление для развивающихся стран. В Кыргызстане рост цен практически все годы независимости был примерно в этих пределах. Исключение составил лишь 2016 год, когда отмечалась дефляция.

В развитых странах нормальной считается инфляция в 1-2 процента, в развивающихся — 5-8 процентов. Поэтому не стоит переживать и паниковать. Сергей Пономарев

Вместо переживаний из-за роста цен экономист советует кыргызстанцам извлечь выгоду. Так, опираясь на прогноз по инфляции, он советует брать льготную ипотеку.

«Когда говорили, что ипотека будет под 8 процентов годовых в национальной валюте с учетом инфляции, — это социальное благо, которое сознательно обеспечивает государство, чтобы наши граждане могли приобрести жилье. Тем, у кого есть возможность, кто думает, брать или не брать ипотеку, могу сказать — берите. Даже не думайте. Эти деньги в течение тех лет, пока человек будет платить по кредиту, будут теми же темпами обесцениваться», — заключил Сергей Пономарев.

Железные кони становятся золотыми

Последние месяцы 2017 года в Кыргызстане ознаменовались резким ростом цен на ГСМ. Оказалось, всему виной просчеты в топливном балансе. Правительство понадеялось на два местных нефтеперерабатывающих завода, которым обеспечили поставки беспошлинной российской нефти. Но НПЗ с обязательствами не справились, и цены выросли.

Госантимонополия заявила, что топлива в республике достаточно и повышения цен до конца 2017 года не будет. За последнюю неделю бензин немного подешевел, а вот дизельное топливо подорожало на 1 сом.

В поставках топлива Кыргызстан полностью зависит от России. Аналитики прогнозируют повышение цен на ГСМ в РФ. «Розничные цены на бензин в 2018 году будут расти темпами, близкими к инфляции, и, возможно, выше», — заявил РИА «Новости» аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук.

Эксперт Энергетического центра бизнес-школы «Сколково» Екатерина Грушевенко подчеркнула, что, по ее мнению, рост цен на бензин будет не стремительным, но очевидным.

«Вероятнее всего стоимость нефтепродуктов будет повышаться. Основными причинами станут естественные инфляционные процессы в экономике. Другой, не менее весомой причиной, будет рост акцизов на топливо. Третья причина — рост сборов с инфраструктуры АЗС», — пояснила она.