Разрешение на вывоз наличных долларов Нацбанк продлил до апреля 2026 года

Разрешение на вывоз наличных долларов Национальный банк Кыргызстана продлил до апреля следующего года. Решение принято правлением регулятора.
Отмечается, что соответствующие изменения внесены в постановление о временном разрешении на вывоз неветхой наличной иностранной валюты коммерческими банками. Согласно документу, срок действия разрешения продлен до 1 апреля 2026-го.
Решение обеспечит стабильность внутреннего валютного рынка и бесперебойное обеспечение банков наличной иностранной валютой, уточнил НБ КР.
Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. Документ направлен для сведения коммерческим банкам, микрофинансовым организациям, обменным бюро и государственным органам.
Коммерческие банки обязаны:
- строго соблюдать нормы законодательства в сфере противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов для минимизации рисков, связанных с международными санкциями;
- в течение двух рабочих дней после каждой операции предоставлять в Нацбанк отчет о вывозе валюты.