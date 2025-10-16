09:11
USD 87.45
EUR 101.72
RUB 1.10
Экономика

Разрешение на вывоз наличных долларов Нацбанк продлил до апреля 2026 года

Разрешение на вывоз наличных долларов Национальный банк Кыргызстана продлил до апреля следующего года. Решение принято правлением регулятора.

Отмечается, что соответствующие изменения внесены в постановление о временном разрешении на вывоз неветхой наличной иностранной валюты коммерческими банками. Согласно документу, срок действия разрешения продлен до 1 апреля 2026-го.

Решение обеспечит стабильность внутреннего валютного рынка и бесперебойное обеспечение банков наличной иностранной валютой, уточнил НБ КР.

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. Документ направлен для сведения коммерческим банкам, микрофинансовым организациям, обменным бюро и государственным органам.

Коммерческие банки обязаны:

  • строго соблюдать нормы законодательства в сфере противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов для минимизации рисков, связанных с международными санкциями;
  • в течение двух рабочих дней после каждой операции предоставлять в Нацбанк отчет о вывозе валюты.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/347317/
просмотров: 305
Версия для печати
Материалы по теме
Центробанк России продлил ограничения на перевод средств за рубеж
В Казахстане четыре банкноты выйдут из обращения
Введен временный запрет на вывоз из КР лома и отходов черных металлов
Нацбанк временно снял ограничения на вывоз неветхих наличных долларов
Первые шесть месяцев 2025 года стали худшими для доллара за последние 50 лет
В Кыргызстане сокращаются денежные переводы в долларах
Доля расчетов в национальных валютах между странами СНГ достигла 90 процентов
В КР общая сумма наличных в обращении составляет 241,7 миллиарда сомов
Правительство Кыргызстана разрешило временно платить зарплату наличными
В Кыргызстане запретят рекламу с указанием цен в иностранной валюте
Популярные новости
Доллар подорожал, евро и&nbsp;рубль подешевели. Курс валют на&nbsp;13&nbsp;октября Доллар подорожал, евро и рубль подешевели. Курс валют на 13 октября
Рубль резко подорожал, остальные валюты подешевели. Курс на&nbsp;15&nbsp;октября Рубль резко подорожал, остальные валюты подешевели. Курс на 15 октября
Он&nbsp;возвращается! В&nbsp;Кыргызстане возобновится работа института бизнес-омбудсмена Он возвращается! В Кыргызстане возобновится работа института бизнес-омбудсмена
В&nbsp;Кыргызстане ликвидируют &laquo;АзияУниверсалБанк&raquo; и&nbsp;&laquo;Ак-Банк&raquo; В Кыргызстане ликвидируют «АзияУниверсалБанк» и «Ак-Банк»
Бизнес
Фонд &laquo;Ильшат&raquo; построил в&nbsp;Бишкеке новое детское инфекционное отделение больницы Фонд «Ильшат» построил в Бишкеке новое детское инфекционное отделение больницы
В&nbsp;Бишкеке состоялась церемония награждения олимпийских стипендиатов В Бишкеке состоялась церемония награждения олимпийских стипендиатов
Онлайн-кинотеатр с&nbsp;восточной душой: RizaNova на&nbsp;O!TV. Попробуйте бесплатно Онлайн-кинотеатр с восточной душой: RizaNova на O!TV. Попробуйте бесплатно
&laquo;Все кинотеатры + ТВ&raquo; от&nbsp;MEGA: фильмы, сериалы и&nbsp;200+ телеканалов в&nbsp;одном пакете «Все кинотеатры + ТВ» от MEGA: фильмы, сериалы и 200+ телеканалов в одном пакете
16 октября, четверг
09:05
За последние три года в Кыргызстане гепатит выявили у более чем 50 тысяч человек За последние три года в Кыргызстане гепатит выявили у б...
08:44
Разрешение на вывоз наличных долларов Нацбанк продлил до апреля 2026 года
08:26
Казахстанский авиаперевозчик запускает прямой рейс по маршруту Астана — Бишкек
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
15 октября, среда
23:40
Мечта домохозяйки. В Сингапуре начали мыть окна с помощью беспилотников
23:24
Пакистан и Афганистан договорились о перемирии на 48 часов
23:08
Отбор Кубка Азии (U-17). Футболистки Кыргызстана обыграли Узбекистан
22:42
Россия передала США архивные документы об убийстве Джона Кеннеди
22:27
Выборы в Жогорку Кенеш. Председатель ЦИК встретился с правоохранителями