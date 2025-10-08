В Кыргызстане 30 ноября пройдут досрочные выборы в Жогорку Кенеш. Президент Садыр Жапаров в интервью агентству «Кабар» заявил, что новый закон создал все условия для чистой и прозрачной кампании.

И если раньше депутатские места продавали с разбегом от $100 тысяч до $1 миллиона, то теперь торга «креслами» не будет.

Отныне каждый кандидат будет бороться исключительно за счет собственного авторитета и доверия народа. Садыр Жапаров

Правда, оптимизм главы государства разделяют не все. Эксперты видят риск в том, что эта гонка за мандатами — забава для толстосумов и не принесет качественного обновления Жогорку Кенеша. Но они сходятся во мнении, что внеочередная кампания пройдет без сюрпризов, а ее цель — консолидация власти.

Подробнее о том, чего нам ждать от парламентских выборов, в материале 24.kg.

Портрет кандидатов и что они будут обещать

По мнению экспертов, вся активность осеннего депутатского марафона сосредоточится на местном уровне — 30 избирательных округов. Насыщенной агитации национального масштаба не ожидается.

Как считает эксперт Эмиль Джураев, отчасти это связано с тем, что от гонки фактически отстранятся политические партии, но они могут выдвинуть по одному округу всего одного претендента. Так что все сосредоточится на отдельных личностях.

«Избирателям, успевшим отдохнуть от выборов такого уровня несколько лет, надо очень внимательно отнестись к кандидатам и их обещаниям и выбрать наиболее серьезных, содержательных людей», — говорит он.

Но, скорее всего, новичками восьмой созыв кыргызстанцев не удивит. Они будут среди выдвиженцев, однако вряд ли пройдут в парламент.

«Самое интересное — или наоборот — будет в том, что кандидаты будут говорить и обещать: ничего сильно критичного и оппозиционного ожидать не стоит. А вот чем они будут отличаться друг от друга, оставаясь при этом лояльными к нынешнему руководству страны, — более интересный вопрос, требующий от претендентов креативности или более серьезных, интеллектуально содержательных идей», — отметил Эмиль Джураев.

Эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов, отвечая на вопросы 24.kg, подчеркнул, что акцент на выборах будет сделан «на подбор лояльных власти кандидатов в избирательных округах, что априори настраивает население на «правильное» голосование».

Это, по его мнению, связано с тем, что «цель этой быстрой кампании — превратить депутатский корпус в надежно управляемый парламент, который, по замыслу властей, обеспечит стабильность и порядок в Кыргызстане».

Рассуждая о потенциальных обещаниях кандидатов, юрист Таттубубу Эргешбаева предлагает учитывать то, что КР — страна с суперпрезидентской властью, где у парламентариев пока остались законотворческие и де-факто представительские функции.

«Но пройдут в Жогорку Кенеш те, кто сможет гарантированно работать с президентским офисом и обещать соразмерно формату и глубине своего сотрудничества продвижение локальных вопросов. Акцент будет сделан на доступ к качественной медицине, питьевой воде, образованию, ирригации», — заключила она.

С этой точкой зрения согласен и политолог Алмаз Тажибай. Он полагает, что рассчитывать на места в парламенте смогут только те, кто «тратит большие деньги и говорит правильные слова».

«С увеличением залога и порога интеллигенция отпадет. Это выборы только для богатых, кто может позволить себе подарить бюджету $3,5 тысячи и плюс потратить на кампанию как минимум $20 тысяч. То есть цены поднимутся, и для агитации это будет $50 тысяч в среднем», — считает эксперт.

Главный риск выборов — слишком много агитаторов

На всех последних выборах одной из главных проблем был подкуп избирателей. Остается он и сейчас, но произошла его некая трансформация.

По мнению Таттубубу Эргешбаевой, мина заложена в пункте закона о тысяче агитаторов. Именно такое число может привлечь для своей предвыборной кампании каждый кандидат.

«Поясняю почему это опасно. Агиткампания длится 20 дней, а максимальный избирательный фонд — 20 миллионов сомов. Расходы на 1 тысячу агитаторов за этот срок могут полностью исчерпать весь фонд (из расчета 1 тысяча сомов в день на агитатора. — Прим.24.kg). Таким образом, денежные претенденты используют этот механизм для «узаконенного» подкупа. Ведь чтобы пройти в парламент, кандидат в народные избранники должен набрать от 10 до 20 тысяч голосов. Если каждый агитатор из этой тысячи условно приведет по 5-10 человек, это и будут голоса в пользу того или иного претендента, которые могут обеспечить ему победу», — поясняет она.

С этой точкой зрения согласен и Алмаз Тажибай. «Подкуп голосов не исключен. Но он как бы под защитой закона теперь. В новом документе прописана норма об 1 тысяче агитаторов. То есть подкуп будет через них. Больше возможностей у толстосумов, которые смогут оплачивать агитаторов. Суммы будут разные. Порог-то для оплаты услуг не прописан», — заметил он.

Не думаю, что будут беспрецедентные нарушения в день голосования. Но агитаторы своих представителей будут доставлять на участки и отмечать. Алмаз Тажибай

Чего стоит ждать от выборов

Политолог Тажибай убежден, что чего-то неординарного или необычного от этого выборного цикла ждать не стоит. Уверен, что никаких потрясений не будет и аналитик Дубнов.

Никакой политической турбулентности в ходе предвыборной кампании и по итогам выборов в Кыргызстане не случится. Аркадий Дубнов

Между тем эксперт по парламентаризму, доктор политологии Ильяс Курманов в интервью DW отметил, что любые выборы в странах с нестабильной политической системой — это все равно большие риски и угрозы.

Он считает, что в КР до сих пор не сформированы или очень слабы политические институты, нет как таковых партий, зависимые суды и неустойчивый электорат. «Кланы, местничество усиливают нестабильность. Есть от чего беспокоиться», — считает Ильяс Курманов.

«Сильный парламент будет только тогда, когда там будут сильные личности и партии, которые знают, куда вести народ и страну. Если бы в Жогорку Кенеше было хотя бы 10 сильных депутатов, Кыргызстан стал бы другим государством», — подчеркнул он.