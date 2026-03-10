12:07
USD 87.45
EUR 100.88
RUB 1.11
Экономика

Кабмин расширил возможности использования средств по валютным своп-операциям

Кабинет министров Кыргызстана внес изменения в постановление от 19 июня 2023 года № 305, регулирующее порядок проведения операций по обмену валютных активов.

Документ направлен на совершенствование механизма валютных своп-операций и расширение возможностей использования полученных средств.

Согласно изменениям, участники своп-операций смогут направлять полученные средства на финансирование проектов потенциальных заемщиков, а также инвестировать их в уставный капитал юридических лиц, в том числе путем внесения вкладов или приобретения долей и акций.

При этом участники обязаны предоставлять уполномоченному органу общую информацию о профинансированных проектах.

Постановление вступит в силу через семь дней.

 

Валютный своп (currency swap) — это финансовая операция, при которой две стороны обмениваются валютами на определенный срок с обязательством обратного обмена в будущем по заранее оговоренному курсу или условиям.
